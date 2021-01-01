Бледность, слабость, головные боли, плохой аппетит, усталость – первые признаки низкого уровня гемоглобина. Какие продукты нужно включить в рацион, чтоб помочь организму?

Пониженный гемоглобин или железодефицитная анемия встречается довольно часто. Нехватка железа, которая часто становится причиной сниженного гемоглобина, сказывается даже на внешности: кожа становится сухой и бледной, волосы и ногти — тусклыми и ломкими.

Людей, страдающих от недостатка железа, преследует постоянная усталость, сонливость, одышка, проблемы с работоспособностью и концентрацией внимания, тахикардия, головная боль, пониженное артериальное давление и слабый иммунитет, у женщин — расстройства менструального цикла, иногда — головокружения и обмороки.

Железо, входящее в состав гемоглобина, необходимо для нормальной работы щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, процесса кроветворения, формирования костной ткани и многих других систем и процессов. Это очень важный элемент, и потому нужно следить за достаточным содержанием железа в рационе.

Какие продукты повышают гемоглобин? pixabay.com

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По утверждениям медиков, профилактика и лечение малокровия помимо употребления специальных препаратов железа может проводиться и с помощью особой лечебной диеты.

В сутки человеку необходимо получать из пищи около 15–30 мг железа.

Как повышать гемоглобин?

В питании должны преобладать:

• вода, ее необходимо употреблять регулярно

• продукты, содержащие железо: говяжья печень, рыба, желток, гречневая и овсяная крупа, черный хлеб, бобовые, соевые, свекла, чернослив, укроп, салат, петрушка, персики, гранаты, яблоки

• продукты, содержащие витамин С: овощи и фрукты. Этот витамин помогает усваивать организму железо

• целебные растения, цветы гречихи - заваривают как чай, листья, стебли и корни одуванчика - в виде настоя, сока.

А вот потребление жиров придется сократить, так как их избыток ухудшает кроветворение.

Какие продукты повышают гемоглобин? pixabay.com

Предлагаем также рецепты, которые хорошо зарекомендовали себя на практике и полезны как для детей, так и для взрослых.

Утром - натощак выпивайте 1 стакан настоя шиповника с добавлением в него сок лимона и 1 ч. л. меда. Взрослым выпивать 1 стакан, детям до половины стакана.

- натощак выпивайте 1 стакан настоя шиповника с добавлением в него сок лимона и 1 ч. л. меда. Взрослым выпивать 1 стакан, детям до половины стакана. Перед завтраком - съедайте, тщательно пережевывая 1–2 столовых ложки пророщенной пшеницы, можно добавить сухофрукты - курагу, изюм, мед, орехи.

- съедайте, тщательно пережевывая 1–2 столовых ложки пророщенной пшеницы, можно добавить сухофрукты - курагу, изюм, мед, орехи. На завтрак - приготовьте овощной салат. Особенно ценны такие ингредиенты: зеленый лук, морковь, укроп, петрушка, капуста, свекла, яблоко, тыква, болгарский сладкий перец, листья одуванчиков, крапивы.

- приготовьте овощной салат. Особенно ценны такие ингредиенты: зеленый лук, морковь, укроп, петрушка, капуста, свекла, яблоко, тыква, болгарский сладкий перец, листья одуванчиков, крапивы. В течение дня - принимать по одной столовой ложке смеси из меда, грецких орехов и клюквы. Все тщательно измельчить и смешать. Маленьким детям порцию уменьшите в два раза. Также выпивайте по 500 мл смеси сока морковного, яблочного, свекольного в пропорции 2:1:1 .Можно ограничиться только морковно-яблочным.

- принимать по одной столовой ложке смеси из меда, грецких орехов и клюквы. Все тщательно измельчить и смешать. Маленьким детям порцию уменьшите в два раза. Также выпивайте по 500 мл смеси сока морковного, яблочного, свекольного в пропорции 2:1:1 .Можно ограничиться только морковно-яблочным. Ежедневно включайте в меню каши, сваренные на воде, с добавлением масла, укропа и другой зелени, свежей или сушеной. Но без сахара. Чаще включайте в меню гречневую и пшенные каши.

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