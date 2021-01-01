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Какие продукты повышают гемоглобин?

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Бледность, слабость, головные боли, плохой аппетит, усталость – первые признаки низкого уровня гемоглобина. Какие продукты нужно включить в рацион, чтоб помочь организму?
Какие продукты повышают гемоглобин?
Какие продукты повышают гемоглобин?
pixabay.com

Пониженный гемоглобин или железодефицитная анемия встречается довольно часто. Нехватка железа, которая часто становится причиной сниженного гемоглобина, сказывается даже на внешности: кожа становится сухой и бледной, волосы и ногти — тусклыми и ломкими.

Людей, страдающих от недостатка железа, преследует постоянная усталость, сонливость, одышка, проблемы с работоспособностью и концентрацией внимания, тахикардия, головная боль, пониженное артериальное давление и слабый иммунитет, у женщин — расстройства менструального цикла, иногда — головокружения и обмороки.

Железо, входящее в состав гемоглобина, необходимо для нормальной работы щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, процесса кроветворения, формирования костной ткани и многих других систем и процессов. Это очень важный элемент, и потому нужно следить за достаточным содержанием железа в рационе. 

Какие продукты повышают гемоглобин?
Какие продукты повышают гемоглобин?
pixabay.com

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По утверждениям медиков, профилактика и лечение малокровия помимо употребления специальных препаратов железа может проводиться и с помощью особой лечебной диеты.

В сутки человеку необходимо получать из пищи около 15–30 мг железа. 

Как повышать гемоглобин? 

В питании должны преобладать:

• вода, ее необходимо употреблять регулярно
• продукты, содержащие железо: говяжья печень, рыба, желток, гречневая и овсяная крупа, черный хлеб, бобовые, соевые, свекла, чернослив, укроп, салат, петрушка, персики, гранаты, яблоки
• продукты, содержащие витамин С: овощи и фрукты. Этот витамин помогает усваивать организму железо
• целебные растения, цветы гречихи - заваривают как чай, листья, стебли и корни одуванчика - в виде настоя, сока.

А вот потребление жиров придется сократить, так как их избыток ухудшает кроветворение. 

Какие продукты повышают гемоглобин?
Какие продукты повышают гемоглобин?
pixabay.com
Чем питаться для повышения гемоглобина: меню

Предлагаем также рецепты, которые хорошо зарекомендовали себя на практике и полезны как для детей, так и для взрослых. 

  • Утром - натощак выпивайте 1 стакан настоя шиповника с добавлением в него сок лимона и 1 ч. л. меда. Взрослым выпивать 1 стакан, детям до половины стакана.
  • Перед завтраком - съедайте, тщательно пережевывая 1–2 столовых ложки пророщенной пшеницы, можно добавить сухофрукты - курагу, изюм, мед, орехи. 
  • На завтрак - приготовьте овощной салат. Особенно ценны такие ингредиенты: зеленый лук, морковь, укроп, петрушка, капуста, свекла, яблоко, тыква, болгарский сладкий перец, листья одуванчиков, крапивы.
  • В течение дня - принимать по одной столовой ложке смеси из меда, грецких орехов и клюквы. Все тщательно измельчить и смешать. Маленьким детям порцию уменьшите в два раза. Также выпивайте по 500 мл смеси сока морковного, яблочного, свекольного в пропорции 2:1:1 .Можно ограничиться только морковно-яблочным. 
  • Ежедневно включайте в меню каши, сваренные на воде, с добавлением масла, укропа и другой зелени, свежей или сушеной. Но без сахара. Чаще включайте в меню гречневую и пшенные каши. 

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Теги: здоровье, гемоглобин, продукты, питание
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Источник: Ivona

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