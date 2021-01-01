Хлорелла: 5 полезных факторов суперфуда

Хлорелла - это вид водорослей, который содержит большое количество питательных веществ и является хорошим источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Новые исследования показывают, что этот суперфуд может помочь вывести токсины, нормализовать уровень холестерина и сахара в крови.

Существует более 30 различных видов, но два типа - Chlorella vulgaris и Chlorella pyrenoidosa - используются в исследованиях чаще всего.

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Хлорелла имеет твердую клеточную стенку, которая переваривается. Именно потому ее стоит принимать исключительно в качестве добавки. Доступна она в форме капсул, таблеток, порошка и экстракта.

Хлорелла - считается суперфудом pixabay.com

1. Хлорелла очень питательная

Впечатляющий пищевой профиль хлореллы заставил некоторых назвать ее «суперфудом». Хотя точное содержание питательных веществ зависит от условий выращивания, используемых видов и того, как обрабатываются добавки.

Полезные составляющие:

Белок: хлорелла на 50–60% состоит из белка. Более того, это полноценный источник белка, то есть он содержит все девять незаменимых аминокислот

Витамин B12: некоторые разновидности хлореллы могут также содержать витамин B12.

Железо и витамин С: хлорелла может быть хорошим источником железа. В зависимости от добавки, она может обеспечить от 6 до 40% дневной потребности. Это также отличный источник витамина С, который помогает усваивать железо.

Другие витамины и минералы: хлорелла содержит небольшое количество магния, цинка, меди, калия, кальция, фолиевой кислоты и других витаминов группы.

Омега-3: как и другие водоросли, хлорелла содержит некоторое количество омега-3 . В 3 граммах хлореллы содержат 100 мг омега-3.

Хлорелла - это вид водорослей, который содержит большое количество питательных веществ pixabay.com

2. Хлорелла помогает детоксикации

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Было много разговоров о том, что хлорелла помогает в детоксикации организма. Исследования на животных показывают, что она эффективна для удаления тяжелых металлов и других вредных соединений из организма. Например, водоросли ослабляли токсичность тяжелых металлов в печени, мозгу и почках.

Так что можно сказать, что хлорелла помогает естественной способности организма выводить токсины.

3. Хлорелла улучшает иммунную систему

В одном небольшом, но многообещающем исследовании, мужчины вырабатывали больше антител при приеме хлореллы, чем при приеме плацебо. Антитела помогают бороться с инородными захватчиками в организме.

Хлорелла pixabay.com

4. Действует как антиоксидант

В другом исследовании здоровые взрослые, принимавшие хлореллу, показали маркеры повышенной иммунной активности. Возможно, что хлорелла может оказывать иммуностимулирующее действие в некоторых возрастных группах, но не во всех.

Хлорелла содержит несколько соединений, которые считаются антиоксидантами, включая хлорофилл, витамин С, бета-каротин, ликопин и лютеин. Эти антиоксиданты помогают бороться со многими хроническими заболеваниями.

Лабораторные исследования показали, что хлорелла затормаживает старение генов. Такая добавка повышают уровень антиоксидантов у хронических курильщиков.

5. Помогает контролировать артериальное давление

Добавки хлореллы могут способствовать укреплению здоровья сердца и почек, что важно для нормального кровяного давления.

Хлорелла - считается суперфудом pixabay.com

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В одном исследовании люди с умеренно высоким кровяным давлением принимали четыре грамма хлореллы ежедневно в течение 12 недель. В итоге, показатели артериального давления участников были ниже, чем у тех, кто принимал плацебо. Это объясняется тем, что некоторые из питательных веществ хлореллы, включая аргинин, калий, кальций и омега-3, помогают артериям оставаться эластичными.

Ася Николаенко

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