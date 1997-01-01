Регина Тодоренко рассказала, как похудела на 20 кг

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками своей историей похудения.

Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, сделанное на последних месяцах беременности. По словам знаменитости, на тот момент ее вес составлял 74 килограмма.

Под публикацией Регина подробно рассказала, как ей удалось стать легче на 20 килограммов.

Первое, на что необходимо обратить внимание - это питание. Оно должно быть сбалансированным. После кормления грудью я, как и ранее, начала практиковать интервальное питание 8-14: 10 часов ешь, 14 часов пьёшь воду, чай. Спорт вернулся в мою жизнь через полтора года после родов. Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала 1 час, через 2 месяца по 4-5 часов в день. Тренировки стабильно 3-4 раза в неделю, иногда 5. Регулярные массажи 1раз в неделю и баня 1 раз в месяц. Домашний уход: ванны 🛁 Thalion, кофейный скраб, сейчас будете смеяться, но, когда укладываю малыша, качаю ноги или занимаюсь йогой возле кроватки 🙈.

Также Тодоренко отметила, что сейчас питается вместе с сыном. Звезда исключила из своего рациона сахар, пшеничную муку заменила гречневой и рисовой, макаронные изделия употребляет из чечевицы, шпината, киноа, а хлеб - безглютеновый.

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