Топ-6 продуктов мая, что покупать?

Какими свежими и питательными продуктами можно пополнить и разнообразить майское меню?

Молодая белокочанная капуста

Молодая капуста это источник витаминов и минералов. В ней содержится огромное количество полезных веществ: железо, калий, кальций, фосфор, фолиевая кислота, йод, сера и клетчатка. Еще важно, что в молодой капусте содержание витамина С, намного больше нежели в цитрусовых, что делает ее незаменимой в ежедневном рационе.

Спаржа

Спаржа - звезда среди ценителей правильного питания. Это очень востребованный продукт, ведь в ней содержатся клетчатка, фолиевая кислота, железо, каротин и витамины С и А.

Этот овощ относится к низкокалорийной пище, поэтому ее смело можно включать в ежедневный рацион.

Не рекомендуется долгое время хранить спаржу в холодильнике – она теряет все свои полезные качества.

Спаржа pixabay.com

Редис

Читай также: Зелень, которую мы игнорируем: 3 блюда из сорняков

Редиска - отличный овощ с легкой горчинкой, который обогащенный большим количеством витаминов. Важно отметить, что не только сам корнеплод полезен для здоровья, но и зеленая ботва. В ней содержится эфирное горчичное масло.

Редиска благоприятно влияет на пищеварительную систему организма, поддерживает в норме обмен веществ, улучшает цвет лица и работу сердца, но не стоит забывать о том, что не нужно увлекаться этим овощем тем, кото имеет проблему с ЖКТ.

Классический салат из редиса станет вкусным и ярким блюдом на вашем столе!

Зеленый горошек

Молодой горошек pixabay.com

Хорошая новость, что зеленый горошек - не содержит крахмал. Его рекомендуется включить в свое меню в обязательном порядке, конечно, если не имеется индивидуальных противопоказаний.

Основная питательная ценность горошка – это то, что содержание белка в сочном молодом горохе намного выше, чем в мясе.

Читай также: Три удивительных блюда из молодого картофеля

Данный овощ улучшает обмен веществ, питает волосы и кожу, поддерживает здоровье глаз, нормализует артериальное давление и снижает риск развития сахарного диабета.

Молодой картофель

Один из самых популярных и долгожданных в майском сезоне овощей. Картофель содержит сильные

антиоксиданты, благодаря которым продлевается молодость и здоровье организма. Кожуру молодого картофеля не рекомендуется срезать, ее соскребают ножиком, так как под ней находится самый полезный слой, обогащенный необходимыми веществами. Картофель является источником белка и клетчатки, а так же он укрепляет иммунитет и улучшает работу головного мозга.

Молодой картофель pixabay.com

Зелень

Читай также: Что приготовить из одуванчиков?

Ну и неотъемлемая часть нашего ежедневного питания - зелень. Она считается полноценным источником различных витаминов и микроэлементов, столь необходимых для поддержания сил и здоровья человека. Самая популярная зелень, которая появляется именно в мае - крапива, щавель, салат, одуванчик, петрушка, шпинат, базилик и мяту. Зелень можно добавлять в супы, салаты и в виде гарнира.

С таким списком полезных продуктов организм скажет вам огромное спасибо и с бодростью встретит долгожданное лето!

Вам будет интересно почитать на Ivona: