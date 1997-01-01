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5 советов Аниты Луценко: как не поправиться на Пасху

Профессиональный тренер Анита Луценко поделилась рекомендациями, как остаться в форме после праздников.

Анита Луценко
Анита Луценко
instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко рассказала, как не переесть во время майских праздников и Пасхи. По словам знаменитости, нужно придерживаться несложных правил, чтобы сохранить свою фигуру.

  1. Соблюдайте режим питания. Нужно питаться три раза в день: завтрак, обед и ужин. Также не следует голодать перед праздниками, поскольку риск набора веса возрастет в разы.
  2. Запомните, что еда – это не главное. Наслаждайтесь проведенным временем в кругу семьи и друзей. Не сиди все время за столом, придумай конкурсы и активные игры. Таким способом сожжешь съеденные калории.
  3. На праздничном столе должно быть много овощей: зелени, огурцов, помидоров.
  4. Не стоит отказываться от праздничного кулича, ведь это пасхальная традиция. Попробуй вкусную выпечку, но знай меру.
  5. Помни, что алкоголь – это много калорий. Если тебе хочется выпить, то отдай предпочтение бокалу сухого вина.

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Теги: Анита Луценко, питание, как не поправиться на Пасху, новости, советы
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Источник: ivonа bigmir)net

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