Шеф-кухарю Юрію Ковриженко вдалося схуднути на 10 кг за місяць.

Відомий шеф-кухар Юрій Ковриженко повідомив про завершення марафону з фітнес-тренером Мариною Боржемською-Узелковою. За 30 днів Юрію вдалося позбутися 10 кг*. Про це він розповів на своїх сторінках в Instagram та Facebook.

«Друзі, ось і завершився мій 30-денний фітнес-марафон з Мариною Боржемською – це неймовірно крутий досвід! Я ставив перед собою ціль – мінус 5-6 кг та підсушити тіло від зайвого сала (вибачте за кулінарні терміни). Але вдалося навіть більше – скинув майже 10 кг, а на пресі почали проявлятися кубики* А ще – мені вдалося стати більш організованим і дисциплінованим в плані харчування та тренувань», - говорить він у сторіс.

Зважаючи на трудності, які Юрію вдалося подолати під час марафону, він поділився своїм досвідом: «Звички формуються протягом чотирьох тижнів. Саме стільки часу потрібно для того, щоб організм звик до щоденних тренувань та змирився з новим режимом харчування. Однозначно і чітко зрозумів, що спочатку організм намагається боротися та жити так, як звик, – за тиждень-два перебудуватися неможливо. Тому хочеться все кинути. І тут вибір за тобою – або ти переможеш звички, або вони тебе».

Він зазначив, що зірватися та припинити тренування, – а такі думки і бажання крутилися в його голові, – не давала тренер, яка мотивувала, підтримувала та, навіть, інколи застосовувала досить дієвий метод «хорошого копняка під зад».

Збалансоване харчування Herbalife Nutrition Прес-служба

А також Юрій розповів, що під час фітнес-марафону йому допомагали продукти збалансованого харчування Herbalife Nutrition, особливо – спортивної лінійки. Так, заняття спортом значно ефективніші, коли організм має змогу швидко відновлюватися та в подальшому витримувати більші навантаження. Тут, за словами шеф-кухаря, в нагоді став коктейль Herbalife 24 Відновлення сили, який розроблений спеціально для використання після тренування, що сприяє швидкому відновленню та нарощуванню м’язової маси.

«Окремо хочу відмітити Гіпотонічний напій CR7 Драйв**, створений спортсменом для спортсменів. В основі продукту – наукова експертиза Herbalife Nutrition в поєднанні зі знаннями та досвідом відомого футболіста Кріштіану Роналду. Надзвичайно крутий напій, який чудово відновлює водний баланс та сприяє підтриманню витривалості під час фізичних навантажень», - зазначив він.

До того ж, Юрій висловив вдячність консультанту з харчування Herbalife Nutrition, яка була з ним на зв'язку 24 години на добу 7 днів на тиждень. Завдяки її порадам та рекомендаціям, йому вдалося змінити свої харчові звички та повністю збалансувати раціон.

Разом з тим, шеф-кухар «поскаржився», що одяг став на нього великим і доведеться придбати новий гардероб. «На мені висять всі речі – потрібно повністю міняти гардероб. Особливо це стосується кітелів – виглядаю в них, наче мішку», - з неприхованою радістю повідомив підписникам він.

«Мій фітнес-марафон закінчився. Я побачив, що це працює і не збираюся після марафону повертатися в колишню форму. Тому, однозначно, набуті принципи харчування та спорт зі мною на все життя», - підсумував Юрій.

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*Всі посилання на результати контролю ваги відносяться до програми контролю ваги Herbalife, яка включає, між іншого, збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи, достатнє споживання рідини, за необхідності прийом харчових добавок та належний відпочинок. Всі результати індивідуальні та можуть відрізнятись.

**Дієтична добавка. Не є лікарським засобом

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