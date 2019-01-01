Вынужденная необходимость находиться больше времени дома кардинально изменила вкусовые привычки украинцев. Об основных трендах здорового питания поведали эксперты на онлайн-конференции «Тренды здорового перекуса», которая состоялась при поддержке компании PepsiCo Ukraine.

Как питаться, чтобы не поправиться: тренды здорового перекуса depositphotos

Как изменились привычки населения Украины в 2020 году

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Из-за того, что большей половине населения пришлось изменить привычную рабочую обстановку на домашнюю, - появились и изменились привычки.

52% - больше поддались онлайн-развлечениям

51% - больше стали проводить времени с семьей

47% - больше времени посвящают уборке

36% - больше стали работать удаленно

30% - больше уделяют внимания бьюти-рутине

44% - больше стали печь и готовить

Тренды здорового питания

По словам Снежаны Абдуллиной, коммерческого директора компании Nielsen Ukraine:

Один из самых популярных трендов, распространяется по Европе - это йогурты без сахара. Украинцы также стали обращать больше внимания на продукты, которые являются основой здорового питания. Но при этом они не готовы жертвовать вкусом.

Итак, основные тренды здорового перекуса:

Вынужденный домашний образ жизни побуждает украинский больше беспокоиться о себе и пересматривать подход к здоровому питанию.

Потребители готовы покупать продукты, которые соответствуют идеям здорового сознательного питания. Полезные ингредиенты и натуральность - один из приоритетов.

Следя за трендами в Европе, украинцы также активно исследуют полезные альтернативы привычных продуктов.

Здоровый перекус: что съесть, чтобы не поправиться

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Забота о своем здоровье – важная составляющая жизни каждого человека. Здоровое питание должно включать в себя фрукты, овощи, белок, молочные продукты. Об этом подробно рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская. Именно молочные продукты являются одними из основных для поддержания организма в тонусе. Отличной идеей станет добавление йогурта в свой повседневный рацион: в качестве дополнения или же – перекуса. Йогурт - это один из лидеров среди пищевых продуктов по содержанию кальция. Ежедневно съедая порцию йогурта, можно значительно укрепить иммунитет.

Новая линейка йогуртов от «Слов’яночки» - натуральный, клубничный и персиковый – беспрекословно претендуют на звание здоровых перекусов, поскольку изготовлены со 100% молока, натуральной закваски и без добавления сахара.

Как питаться, чтобы не поправиться: тренды здорового перекуса pepsico.ua

«Наша миссия - дарить улыбки своим потребителям. Своими продуктами мы помогаем потребителю выработать привычку питаться вовремя и полезно, радоваться тому, что он следит за своим организмом, заботится о себе.», - объясняет Асель Сатенова, руководитель молочного бизнеса компании PepsiCo Ukraine.

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