Могилевская раскрыла секрет своего похудения

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, как ей удалось похудеть.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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В недавнем интервью популярная исполнительница Наталья Могилевская отметила, что снизить вес ей помогла специальная диета. По словам знаменитости, она придерживается интервального голодания. Этот принцип питания заключается в том, чтобы осознанно отводить для процесса потребления пищи меньшую часть дня, чаще всего это 8 часов, а на оставшиеся 16 часов отказаться от пищи.

«Я перепробовала множество диет, и только интервальное голодание мне эффективно помогло. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени», - говорит Могилевская.

Также артистка отметила, что она старается придерживаться трех приемов пищи. В ее рационе присутствуют белковые продукты, овощи, фрукты и ягоды. А от крахмалосодержащих продуктов – крупы, хлеб, картофель – следует отказаться в первой половине дня либо совсем исключить.

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