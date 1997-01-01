ТОП-5 эффективных диет знаменитостей

Звезды приводят тело в форму лишь проверенными методами, и решили поделиться своими находками с нами.

Меган Фокс и Бейонсе gettyimages.com

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Предлагаем подборку эффективных диет, которые позволяют быстро прийти в форму знаменитостям.

Меган Фокс

Когда у актрисы возникает потребность сбросить лишние килограммы, она переходит на палеодиету. Главным принципом этого вида похудения является употребления продуктов, которыми питались первобытные люди: мясо, овощи, фрукты. Меган Фокс на время исключает из рациона молочные продукты, бобовые, сахар и алкоголь.

Меган Фокс gettyimages.com

Бейонсе

Американская певица нашла действенный способ, который помогает ей быстро избавиться от нескольких сантиметрах в объемах. По словам знаменитости, она становится «вегетарианкой» лишь тогда, когда ей нужно стать легче. Артистка исключает из своего рациона все продукты животного происхождения на 22 дня, отдавая предпочтение овощами, фруктами и кашами.

Бейонсе gettyimages.com

Леди Гага

Известная исполнительница Леди Гага выбрала весьма необычный способ питания, который избавляет ее от лишних килограммов. Звезда на протяжении недели употребляет только детское питание, а именно баночные пюре: овощные, мясные, рыбные, фруктовые. Такую систему похудения разработал звездный фитнес-тренер Трейси Андерсон.

Леди Гага gettyimages.com

Виктория Бекхэм

Звезда легендарного футболиста славится не только своим изысканным стилем, но и стройной фигурой. По словам знаменитости, она находится в прекрасной форме благодаря алкалиновой диете. По ее правилам, в ежедневный рацион нужно добавить продукты с щелочными свойствами: шпинат, сельдерей, молоко, фрукты, овощи, цельнозерновые каши. А от яиц, майонеза, кофе и крахмалосодержащих продуктов необходимо отказаться.

Виктория Бекхэм gettyimages.com

Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон уже долгое время придерживается системы дробного питания по Барри Симсу. Этот принцип питания заключается в том, что в каждый прием пищи нужно съедать 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов. Чтобы получить максимальный результат, Дженнифер сочетает эту диету с системой питания, которую разработал для нее тренер.

Дженнифер Энистон gettyimages.com

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