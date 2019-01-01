Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как ответственно подходить к утилизации продовольственных отходов?

Комментариев: 0
Согласно новому исследованию ООН, почти 931 миллиона тонн пищевых продуктов, а это почти 17% от общего количества продуктов питания, которые были доступны потребителям в 2019 году, были отправлены в мусорные баки домашних хозяйств, розничных торговцев, ресторанов и других предприятий общественного питания.
Как ответственно подходить к утилизации пищевых отходов?
Как ответственно подходить к утилизации пищевых отходов?
Getty Images

Мы пообщались с представителями общественной организации «Украины без мусора» и узнали, как можно решить эту проблему в своей семье:

• Делайте списки закупов, когда идете в супермаркет или на рынок

Заранее внесите названия продуктов и их количество еще дома, в любом случае не покупайте продукты, будучи голодными. В супермаркете строго следуйте своему списку и старайтесь не взять лишнего.

• Составляйте меню на неделю

Когда дома уже есть приготовленная пища, в супермаркете меньше обращаешь внимание на снеки и кулинарию. Готовите дома - сохраняйте бюджет.

• Заказывайте доставку онлайн

Эта возможность сэкономит и ваше время, и деньги. Опять же, ориентируйтесь на список необходимых продуктов, не рассматривайте часами пищу в интернет-магазинах.

• Экспериментируйте с остатками пищи

Читай также: Анита Луценко рассказала, как убрать “мусор“ из организма

Если в холодильную залежалось пол луковицы, здесь вот - кусочек сыра, а там - до сих пор ждет своей очереди уже увядших зелень, - включайте кулинарную фантазию! Делайте запеканки, супы-пюре или закуски. Так вы разнообразят свои перекусы и убережете еду от помойки.

• Делитесь лишним

Вдруг к вам пришли родственники с кучей овощей или на даче обильный урожай - делится тем, что уже не можете сами съесть, заморозить или законсервировать. Еще один вариант - продавать свежие овощи и фрукты, например, соседям в доме. Пищу можно отдавать в благотворительные центры, которые заботятся о бездомных.

Считается, что каждый житель Украины выбрасывает примерно 250-300 кг твердых бытовых отходов. И почти 60% этого объема составляют органические отходы, в частности пищевые.

Поэтому продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций запустила пилотный проект, направленный на сокращение пищевых отходов в Киеве и Львове.

В партнерстве с Всеукраинской экологической лигой эксперты ПСО изучили практику обращения с твердыми бытовыми отходами в этих городах, а также оценили объемы и причины потерь и порчи продовольствия в розничной торговле, в гостинично-ресторанном бизнесе и среди рядовых граждан.

Согласно полученным данным, продукты питания составляют от 20 до 55 процентов всех твердых бытовых отходов.
Согласно полученным данным, продукты питания составляют от 20 до 55 процентов всех твердых бытовых отходов.
depositphotos.com

Кстати, Анита Луценко и Катерина Андреева рекомендуют замораживать бульоны, и не выбрасывать засохший сыр или сырные корочки. Их можно натереть и заморозить, а потом добавлять в гречку, бульон или соусы. 

Результаты исследования были использованы для подготовки рекомендаций для правительства Украины, местных властей и неправительственных организаций по развитию системы обращения с отходами.

Читай также: Как вернуть товар с браком

Так, Всеукраинская экологическая лига наладила сотрудничество с производителями продуктов питания, с сетями розничной торговли и предприятиями общественного питания для оказания помощи Центра по уходу за престарелыми в Киеве и приюта для бездомных во Львове.

Чтобы расширить потенциал программы, организация начала работу над созданием онлайн-платформы, которая позволит связать потенциальных доноров продуктов питания - производителей, розничные сети и предприятия общественного питания - с благотворительными организациями и муниципальными учреждениями социальной помощи.

К тому же, в рамках проекта ведется работа по адаптации учебных материалов, которые будут использоваться в начальных и средних школах Киева и Львова для обучения по бережному отношению к продуктам питания. Было разработана серия пособий для детей под названием «Творите добро: экономьте пищу!». Ведь привычки закладываются в раннем возрасте.

Чтобы оценить, сколько вы генерируете остатков пищи, представители ГО Украина без мусора, предлагают воспользоваться мобильным приложением BioBin.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: пищевые отходы, сознательный гражданин, потребление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь