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Как питаться в холодную погоду: ответ врача

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Эти блюда не дадут вам замерзнуть!
Как питаться в холодную погоду: ответ врача
Как питаться в холодную погоду: ответ врача
freepik.com

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По мнению экспертов, дабы не замерзнуть в морозы и в сырую погоду, завтрак должен быть максимального калорийным.

Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась рецептом идеального варианта завтрака в холодное время года. Она советует перед выходом на работу или учебу приготовить белково-жировое блюдо.  

Например, яичница в том или ином виде. Хорошо кусочек сала, потому что сало надолго дает чувство сытости и силы. Сало можно заменить красной рыбой жирной, там много полезных жиров, либо горстью жирных орехов — грецких, бразильских, пекан, — перечислила Чернышова.

Как питаться в холодную погоду: ответ врача
Как питаться в холодную погоду: ответ врача
freepik.com

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Если выход на улицу запланирован на время после обеда, то дневной прием пищи следует сделать самым сытным. Врач говорит, что в холодное время года в рационе обязательно должен быть суп.

Кстати, ранее Ivona писала, надо ли часто есть суп и чем полезен для организма борщ.  К пище добавляйте разнообразные согревающие специи и витамины для укрепления здоровья.

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Теги: советы совет врача, здоровье, рацион, питание, суп, борщ, сало
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Источник: ivonа bigmir)net

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