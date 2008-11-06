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Сколько чашек кофе можно пить в день

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Медик рассказала, сколько кофе можно употреблять в течение дня .
Сколько чашек кофе можно пить в день
Сколько чашек кофе можно пить в день
freepik.com

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Недавно Ivona рассказывала, что остывший кофе со сливками вредит здоровью. А в этом материале, вы узнаете о суточной норме потребления известного напитка.

К сожалению, многие люди начинают злоупотреблять этим напитком и пить его практически бесконтрольно. Только вот этого категорически не стоит делать.

Сколько чашек кофе можно пить в день
Сколько чашек кофе можно пить в день
freepik.com

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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует в день можно выпивать не более двух чашек напитка без вреда для здоровья, сообщает специализированное издание Медикфорум.

Дианова говорит, что пить кофе лучше вместе с приемом пищи, так, кофеин не будет воздействовать на пустой желудок. Если превышать дозировку кофе напиток будет вызывать привыкание, кроме того, истощит нервную систему.

Сколько чашек кофе можно пить в день
Сколько чашек кофе можно пить в день
freepik.com

Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет, — подчеркнула Нурия Дианова.

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Теги: кофе, врач, завтрак, здоровье, кофе со сливками
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Источник: Ivona

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