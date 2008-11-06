Сколько чашек кофе можно пить в день
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Недавно Ivona рассказывала, что остывший кофе со сливками вредит здоровью. А в этом материале, вы узнаете о суточной норме потребления известного напитка.
К сожалению, многие люди начинают злоупотреблять этим напитком и пить его практически бесконтрольно. Только вот этого категорически не стоит делать.
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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует в день можно выпивать не более двух чашек напитка без вреда для здоровья, сообщает специализированное издание Медикфорум.
Дианова говорит, что пить кофе лучше вместе с приемом пищи, так, кофеин не будет воздействовать на пустой желудок. Если превышать дозировку кофе напиток будет вызывать привыкание, кроме того, истощит нервную систему.
Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет, — подчеркнула Нурия Дианова.
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