Скорее всего, вы даже не знали об этом необычном способе разморозки мяса .

Лайфхак, как разморозить мясо без микроволновки за 5 минут freepik.com

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Забыли или не успеваете разморозить мясо? Не расстраивайтесь, есть универсальный способ, который вам поможет в этом вопросе.

Для этого понадобится - 2 металлические кастрюли и вода.

Лайфхак, как разморозить мясо без микроволновки за 5 минут freepik.com

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Например, у вас замороженный ледяной стейк, положите в одну кастрюлю мясо, а на нее сверху поставить вторую кастрюлю. В верхнюю кастрюлю (та, что без мяса) налейте теплой воды.

В течение 5-10 минут мясо начнет оттаивать. Это связано с тем, что металл хорошо проводит тепло. Вторая кастрюля, утяжеленная водой, еще и увеличивает площадь соприкосновения мяса с теплой металлической поверхностью, что в итоге ускоряет процесс.

Лайфхак, как разморозить мясо без микроволновки за 5 минут ffreepik.com

Кстати, очень важный момент, чем больше ширина мяса, тем дольше потребуется времени для разморозки. Шеф-повара говорят, что для разморозки стейка шириной в 1 см потребуется 5-7 минут.

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