Эксперты назвали продукты, от которых лучше отказаться для приема на голодный желудок.

Эти продукты нельзя есть на голодный желудок freepik.com

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Какие это продукты, и почему их лучше есть после приема пищи, рассказали специалисты в области здоровья и спорта.

Свежие овощи

Диетологи не советуют есть свежие овощи на голодный желудок и на завтрак, только, если они будут входит в состав какого-то блюда. Это связано с тем, что свежие овощи богаты кислотами, которые могут привести к гастритам и язвам.

Эти продукты нельзя есть на голодный желудок freepik.com

Бананы

Начинать день с бананов или перекусывать ими на голодный желудок не стоит. В составе этого популярного и вкусного фрукта есть магний, как известно, он спровоцирует большую нагрузку на сердце.

Дрожжевая выпечка

Дрожжи в составе выпечки раздражают стенки желудка. Употребление этого продукта на завтрак, может сказаться на повышенном газообразование и вздутие живота.

Эти продукты нельзя есть на голодный желудок freepik.com

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Йогурты

В их состав входят полезные бактерии, помогающие усваивать еду, но, попав в пустой желудок, это “полезности” поглощаются желудочным соком. Не стоит отказываться от йогуртов, употребляйте их после основного приема пищи.

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