Эти продукты нельзя есть на голодный желудок
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Какие это продукты, и почему их лучше есть после приема пищи, рассказали специалисты в области здоровья и спорта.
Свежие овощи
Диетологи не советуют есть свежие овощи на голодный желудок и на завтрак, только, если они будут входит в состав какого-то блюда. Это связано с тем, что свежие овощи богаты кислотами, которые могут привести к гастритам и язвам.
Бананы
Начинать день с бананов или перекусывать ими на голодный желудок не стоит. В составе этого популярного и вкусного фрукта есть магний, как известно, он спровоцирует большую нагрузку на сердце.
Дрожжевая выпечка
Дрожжи в составе выпечки раздражают стенки желудка. Употребление этого продукта на завтрак, может сказаться на повышенном газообразование и вздутие живота.
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Йогурты
В их состав входят полезные бактерии, помогающие усваивать еду, но, попав в пустой желудок, это “полезности” поглощаются желудочным соком. Не стоит отказываться от йогуртов, употребляйте их после основного приема пищи.
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