3 совета, как выбрать хороший кетчуп
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Кетчуп – довольно популярный и вкусный соус. Как правило, многие не замариваются и покупают его. Но, есть и те, кто готовит кетчуп в домашних условиях. На Ivona, кстати, можно ознакомиться с таким рецептом.
Как же выбрать хороший магазинный кетчуп? Кулинарные блогеры поделились тремя советами, с помощью которых вы сможете точно определить качественный продукт.
Никаких искусственных добавок!
Состав кетчупа довольно прост: вода, томатная паста, сахар, уксус, соль, а также экстракты трав и специй. Увидели в составе искусственные добавки, например, загустители и красители, - такой соус лучше отложить!
В кетчупе не должен быть крахмал
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Массовая доля сухих веществ в кетчупе должна быть на отметке 23%. В составе не должно быть крахмала. Кетчуп с крахмалом содержит меньше томатов и по консистенции будет рыхлым и густым. Если в соусе есть крахмал, значит производители хотят удешевить ингредиенты, а по итогу получить страдает качество и вкусовые особенности продукта.
Кетчуп без консервантов - возможен
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Бытует такое мнение, что без консервантов кетчуп храниться не будет, а потому применение их неизбежно. На самом деле есть другие техники производства томатных соусов, которые увеличивают сроки их хранения без применения консервантов.
Кому нельзя кетчуп: если у человека есть проблемы с нарушением метаболизма и избыточным весом, то ему стоит быть осторожным при выборе кетчупа. Некачественный кетчуп с ароматизаторами и красителями может усугубить ситуацию.
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