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5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо

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Благодаря этим советам, вы научитесь сохранять полезные и вкусовые качества мяса .
5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
freepik.com

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Только при правильном размораживании мяса можно сохранить все важные и полезные качества мяса. Эксперты рекомендуют покупать мясо замороженное на производстве – там используется быстрое замораживание, исключающие образование кристаллов льда в клетках мяса.

Именно такое мясо используют в общепите, но, кроме этого, его еще правильно размораживают. Берите себе на заметку 5 советов с помощью которых, вы сможете правильно разморозить продукт.

5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
Pinterest.com

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1.Запомните важную вещь: мясо размораживается сроком до суток, поэтому этот момент всегда планируйте заранее. Любые быстрые способы разморозки – это нарушение процессов, а значит, ваш продукт теряет свой багаж полезности. После того, как достали мясо из морозилки, разместите его на полочке холодильника с температурой около 0 градусов.

2. Для размораживания берите такую посуду, чтобы жидкость не вытекала из нее. Иначе есть риск, что вам придется вымывать полочки своего холодильника. Чтобы определить разморозилось ли мясо –  надавите на него, в середине оно будет мягким.

3. Для стейка достаньте мясо из холодильника за пару часов для приготовления. Дайте ему прогреться до комнатной температуры, иначе края стейка будут пересушенными, а середина останется сырой.

5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
freepik.com

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4. Мясо нельзя размораживать в микроволновой печи – это только испортит его, пострадает вкус и уменьшится польза. И забудьте способ размораживания под горячей водой! Вы ему только навредите. Мясо спустит свои соки, и разрушится структура мышечного волокна.

5. Бывает такие ситуации, когда нет времени ждать. Опытнее хозяйки советуют положить мясо в вакуумную упаковку и отправьте ее в емкость с холодной водой или под струю холодной проточной воды из крана.

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Теги: мясо, размораживание, продукты, питание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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