5 полезных лайфхаков, как правильно размораживать мясо
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Только при правильном размораживании мяса можно сохранить все важные и полезные качества мяса. Эксперты рекомендуют покупать мясо замороженное на производстве – там используется быстрое замораживание, исключающие образование кристаллов льда в клетках мяса.
Именно такое мясо используют в общепите, но, кроме этого, его еще правильно размораживают. Берите себе на заметку 5 советов с помощью которых, вы сможете правильно разморозить продукт.
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1.Запомните важную вещь: мясо размораживается сроком до суток, поэтому этот момент всегда планируйте заранее. Любые быстрые способы разморозки – это нарушение процессов, а значит, ваш продукт теряет свой багаж полезности. После того, как достали мясо из морозилки, разместите его на полочке холодильника с температурой около 0 градусов.
2. Для размораживания берите такую посуду, чтобы жидкость не вытекала из нее. Иначе есть риск, что вам придется вымывать полочки своего холодильника. Чтобы определить разморозилось ли мясо – надавите на него, в середине оно будет мягким.
3. Для стейка достаньте мясо из холодильника за пару часов для приготовления. Дайте ему прогреться до комнатной температуры, иначе края стейка будут пересушенными, а середина останется сырой.
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4. Мясо нельзя размораживать в микроволновой печи – это только испортит его, пострадает вкус и уменьшится польза. И забудьте способ размораживания под горячей водой! Вы ему только навредите. Мясо спустит свои соки, и разрушится структура мышечного волокна.
5. Бывает такие ситуации, когда нет времени ждать. Опытнее хозяйки советуют положить мясо в вакуумную упаковку и отправьте ее в емкость с холодной водой или под струю холодной проточной воды из крана.
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