Узнайте, чем полезна эта популярная весенняя зелень .

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Согласитесь, что свежий укроп всегда придает блюду особый аромат и делает его еще вкуснее. Иностранцы, кстати, больше любят прованские травы, а укроп им забивает вкус любой еды.

У украинцев же укроп ассоциируется с летом и свежестью, тем более что эта добавка очень полезна и способна благоприятно влиять на работу всего организма.

Польза укропа

Укроп — польза и вред для здоровья freepik.com

Укроп богат на железо, калий, кальций, фосфор, витамин С, каротин, фолиевую и никотиновую кислоты, каротин, тиамин, рибофлавин, флавоноиды, пектиновые вещества, набор минеральных солей. В укропе содержится полезное жирное масло, которое обладает важными кислотами.

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Укроп благотворно влияет на правильную работу желудочно-кишечного тракта, он способен снизить давление и нормализовать сердечно-сосудистую деятельность.

Полезна не только сама зелень укропа, но и семена растения. Их заваривают для крох, у которых кишечные колики. Также известно, что укроп влияет на снижение боли при цистите и обладает мочегонным действием. Кроме того, это ароматное растение может стимулировать у кормящих мам процесс выработки молока, а еще облегчает головную боль и положительно влияет на нервную систему.

Укроп можно употреблять не только свежим, и хранить его легко в сушеном и замороженном виде. В супермаркетах и на рынке укроп можно купить на протяжении года, это не дорогой продукт. Укроп добавляют не только в первые и вторые блюда, но и при мариновании и засолке

Вред укропа

Укроп — польза и вред для здоровья freepik.com

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Если злоупотреблять данной зеленью, то можно спровоцировать упадок сил, сонливость, а также снизить остроты зрения и активности кишечника.

Кому нельзя есть укроп? Аллергикам и гипотоникам нужно следить за количеством съеденного укропа, потому что он может ухудшить состояние и привести к слабости, обмороку, тошноте и головокружению.

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