Узнайте, какие полезные бюджетные растительные продукты включить в рацион .

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Американские эксперты из Кливлендской клиники считают, что активному долголетию способствуют растительные продукты.

Кстати, недавно Ivona рассказывала о недорогом продукте для снижения давления.

Продукты, способствующие долголетию и самоочищению организма freepik.com

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На первом месте рейтинга полезных продуктов занимают крестоцветные овощи, способствующие выводить вредные вещества из организма. К таким овощам относятся: цветная капуста, кресс-салат, бок-чой, брокколи, брюссельская капуста, кольраби. К этому перечню относится популярная белокочанная и краснокочанная капуста, а также савойская и китайская капуста и другие зеленые листовые овощи.

Если в вашем постоянном рационе будут эти продукты, они благотворно повлияют на запуск естественного процесса самоочищения организма.

Продукты, способствующие долголетию и самоочищению организма freepik.com

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Например, брокколи помогают «перестроить» метаболизм и предотвращает ожирение. Она богата селеном, сульфорафаном и большим количеством калия. Имея такой полезный состав – брокколи может влиять на профилактику рака и способствует стабилизацию давления.

К перечню полезных растительных продуктов эксперты еще отнесли менее популярные на рынке овощей плоды: мангольд (подвид свеклы), брюкву, репу и васаби.

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