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5 соков, которые помогают справиться с запорами

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Врачи назвали 5 лучших соков для лечения и профилактики такого неприятного проявления в организме, как запор.
5 соков, которые помогают справиться с запорами
5 соков, которые помогают справиться с запорами
freepik.com

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В обществе тема запоров не сильно обсуждаемая, уж больно деликатная тема. Запор - достаточно распространенная проблема, вызывающая чувство дискомфорта и имеющая негативные последствия для организма.

Как правило, врачи рекомендуют терапию, лекарственные препараты и специальные диеты, но можно попробовать и самостоятельно помочь своему организму справится с нарушением работы кишечника.

Почему возникает запор? Это связано с нехваткой жидкости в организме, впоследствии чего замедляется работа кишечника. В этот период врачи рекомендуют включить в свой рацион такие соки:

Ананасовый сок – нормализует пищеварение, за счет содержания фермента бромелайн.

5 соков, которые помогают справиться с запорами
5 соков, которые помогают справиться с запорами
freepik.com

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Яблочный сок – удерживает воду в стуле и облегчает работу кишечника. Вот, например, есть такой рецепт от запора: берем сок одного яблока, смешиваем в блендере с чайной ложкой порошка фенхеля и добавляем пол стакана воды. Напиток нужно пить 2-3 раза в день.

Виноградный сок – помогает увлажнить организм и увеличить количество стула. Для сока нужен свежий виноград, смешанный в миксере с чайной ложкой тертого имбиря и 0,5 стакана воды.

Апельсиновый сок – благотворно влияет на опорожнение кишечника. В популярном напитке содержится витамин С, минералы и пищевые волокна.

5 соков, которые помогают справиться с запорами
5 соков, которые помогают справиться с запорами
freepik.com

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Лимонный сок – он может отлично помогать при запорах, а также укрепить иммунитет. Лимоны содержат витамин С и клетчатку. Для напитка от запора возьмите сок половинки 1 лимона, добавите чайную ложку меда и щепотку порошка тмина, смешайте все с чашкой теплой воды.

Если регулярно употреблять эти соки, то можно нормализовать работу кишечника и избавиться от запоров, сообщает издание The Health Site.

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Теги: сок, запор, здоровье, кишечник
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Источник: ivonа bigmir)net

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