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Эти продукты легко могут испортить настроение

Комментариев: 2
Ivona рассказывает о продуктах питания, которые могут испортить не только настроение, но и дать ощущение упадка сил.
Эти продукты легко могут испортить настроение
Эти продукты легко могут испортить настроение
freepik.com
  • Консервы 

Казалось бы, ну чем консервы могут быть опасны? Все дело в том, что в составе консервов находится множество токсинов, плохо влияющих на внутренние органы. В ходе нарушений их работы, у человека появляются жалобы на самочувствие, он раздражен и резко меняет настроение.

  • Красное мясо

Эти продукты легко могут испортить настроение
Эти продукты легко могут испортить настроение
freepik.com

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Специалисты в лице психологов и диетологов уверяют, что красное мясо может вызвать у человека агрессию и импульсивность.

Блюда из такого мяса перегружают органы ЖКТ, потому что оно долго переваривается и оказывает пагубное влияние на работу нервной системы.

  • Чипсы

В одиночку, конечно, есть любители полакомиться этим снеком, но в веселой компании продукт заходит еще с большим аппетитом. Только вот, скорее всего, вы не знали, но чипсы подавляют настроение. В этой закуске содержатся вредные кислоты и канцерогены, блокирующие выработку гормонов счастья.

  • Тыквенные семечки

Эти продукты легко могут испортить настроение
Эти продукты легко могут испортить настроение
freepik.com

Тыквенные семечки относятся к полезному суперфуду, они содержат бромат калия, их постоянное поступление в организм блокирует поглощение йода.

Такой процесс пагубно влиять на организм, вплоть до заболеваний щитовидной железы и как следствие – плохое настроение.

  • Сладкие безалкогольные напитки

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Редко встретить человека, который откажется от стакана сладкого охладительного напитка. Но будьте начеку! Такие напитки вызывают резкие скачки сахара в крови.

Да, вместе с сахаром повышается и настроение, но вот резкое его падение вызывает депрессивные проявления и изменения психики.

  • Арахис

Эти продукты легко могут испортить настроение
Эти продукты легко могут испортить настроение
freepik.com

Вы смотрели на состав купленного соленого арахиса? Изготовители честно указывают о пищевых добавках, но покупателя это никак не останавливает. Вещества использованные в этом продукте вызывают грусть и апатию, вдобавок наносят вред здоровью. Исключая такие закуски – у вас больше шансов прожить жизнерадостным человеком.

Кстати, недавно Ivona рассказывала о 10 продуктах, насыщающих организм влагой.

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Теги: питание, суперфуд, настроение, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.01.2021, 18:46
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гость
ЧИСНОК -пачиму ни вкючиле ф списакх?
гость  (аноним)  12.01.2021, 18:44
Оценка:  0
гость
Только Шаурма, может заставит,ь радоваться жизни каждый день просто так. Да? ЗЕ..е.б.....ист Воха?
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