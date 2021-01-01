Ученые рассказали, в каком кофе содержатся вещества, влияющие на уровень холестерина .

В каких случаях кофе повышает уровень холестерина в крови freepik.com

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Специалисты поделись своим экспертным мнением насчет способа заварки кофе. Так, оказывается, что в случае, если кофейный напиток не проходит фильтрацию, то впоследствии человек может столкнуться с повышенным уровнем триглицеридов и холестерина ЛПНП.

Давно известно, что кофе обладает полезными свойствами, он нормализует давление, улучшает память и здоровье мозга. Только вот в случае неправильного приготовления кофе, чашка такого ароматного напитка сыграет неблаготворно на здоровье.

Способ заварки кофе «френч-пресс» фото из соцсетей

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Частое использования популярного способа заварки кофе «френч-пресс», может негативно отразиться на организме человека, сообщается в публикации в The European Journal of Preventive Cardiology.

Главный профессор кафедры общественного здравоохранения и медицины Гетеборгского университета в Швеции Дага Телле заявляет следующее: в нефильтрованном кофе содержится компоненты, которые влияют на повышенный уровень холестерина в крови.

Чтобы избежать вредного осадка и снизить риск развития сердечных приступов и уровень холестерина, эксперты советуют останавливаться на бумажных фильтрах для удаления вредного осадка.

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