Медики назвали 5 причин пить кефир
Недавно Ivona рассказывала, когда лучше пить кефир: утром или перед сном, и как его правильно выбирать. А в этом материале вы узнаете пять причин, почему диетологи рекомендуют употреблять этот натуральный и недорогой продукт.
Кстати, кефир безусловно обладает множеством плюсов, но есть и те, кому категорически не нравится его специфический вкус.
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ТОП-5 причин почему диетологи рекомендует пить кефир:
- Кефир богат на питательные вещества – белки, кальций, фосфор, витамины B-B1, B12, биотинин и коэнзим, который превращает углеводы в энергию.
- В кефире есть много пробиотиков, отвечающих за улучшение кишечной флоры и повышающий иммунную систему. Этот молочный продукт разжигает аппетит и активизирует выработку пищеварительных ферментов.
- Этот молочный продукт помогает нормализировать пищеварение и поддержку баланса бактериальной флоры ЖКТ. Кстати, кефир особенно полезно пить после курса приема антибиотиков.
- Кефир намного лучше, чем добавки искусственных пробиотиков, потому что в нем содержится максимальное количество полезных бактерий.
- Кефир - низкокалорийный и питательный напиток, хорошо утоляющий голод. Не забывайте, что продукт скоропортящийся, обращайте внимание на срок годности!
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