Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела

Комментариев: 0
Вы должны это знать!
Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
freepik.com

Читай также: Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд

Есть категория людей, которые страдают от неприятного запаха тела и вынуждены прибегать к специальным средствам гигиены. Только это не помогает решить проблему.

Гастроэнтеролог Мария Бадалян утверждает, что есть ряд продуктов, способных спровоцировать появление неприятного запаха от тела.

Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
freepik.com

Эксперт связывает эту неприятную ситуацию с телом, когда человек неправильно питается и злоупотребляет определенными продуктами.

Например, на это влияет белковая пища и острые овощи – чеснок и лук.

Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
freepik.com

Читай также: 10 продуктов, насыщающих организм влагой

Медик Мария Бадалян не призывает совсем отказаться от этих полезных для организма продуктов, их просто нужно есть в меру. Если вы употребляете три-четыре раза в день белки, лук или чеснок, вы переедаете. Можно столкнуться с запором, а это провоцирует патологические выделения, выходящие через кожу.

Важно: при наличии неприятного запаха - сдайте анализы на мочевую кислоту и креатинин.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: продукты, чеснок, лук, здоровье, тело
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь