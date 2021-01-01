Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела
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Есть категория людей, которые страдают от неприятного запаха тела и вынуждены прибегать к специальным средствам гигиены. Только это не помогает решить проблему.
Гастроэнтеролог Мария Бадалян утверждает, что есть ряд продуктов, способных спровоцировать появление неприятного запаха от тела.
Эксперт связывает эту неприятную ситуацию с телом, когда человек неправильно питается и злоупотребляет определенными продуктами.
Например, на это влияет белковая пища и острые овощи – чеснок и лук.
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Медик Мария Бадалян не призывает совсем отказаться от этих полезных для организма продуктов, их просто нужно есть в меру. Если вы употребляете три-четыре раза в день белки, лук или чеснок, вы переедаете. Можно столкнуться с запором, а это провоцирует патологические выделения, выходящие через кожу.
Важно: при наличии неприятного запаха - сдайте анализы на мочевую кислоту и креатинин.
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