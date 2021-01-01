Вы должны это знать!

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Есть категория людей, которые страдают от неприятного запаха тела и вынуждены прибегать к специальным средствам гигиены. Только это не помогает решить проблему.

Гастроэнтеролог Мария Бадалян утверждает, что есть ряд продуктов, способных спровоцировать появление неприятного запаха от тела.

Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела freepik.com

Эксперт связывает эту неприятную ситуацию с телом, когда человек неправильно питается и злоупотребляет определенными продуктами.

Например, на это влияет белковая пища и острые овощи – чеснок и лук.

Названы продукты, провоцирующие неприятный запах тела freepik.com

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Медик Мария Бадалян не призывает совсем отказаться от этих полезных для организма продуктов, их просто нужно есть в меру. Если вы употребляете три-четыре раза в день белки, лук или чеснок, вы переедаете. Можно столкнуться с запором, а это провоцирует патологические выделения, выходящие через кожу.

Важно: при наличии неприятного запаха - сдайте анализы на мочевую кислоту и креатинин.

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