Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Три лучших вида чая против лишнего жира

Комментариев: 0
Узнайте, какие напитки стоит исключить из своего рациона и какие виды чая помогают в борьбе с лишним весом .
Три лучших вида чая против лишнего жира
Три лучших вида чая против лишнего жира
freepik.com

Читай также: 5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ

Чтобы добиться реальных результатов в борьбе с лишним весом – вам нужно соблюдать целый комплекс мероприятий, включающих физическую активность и правильное питание. Важно понимать, что мы едим и что пьем.

Специалисты рекомендуют убрать своего меню сладкие газировки и соки с нектарами, купленные в супермаркете. Лучше пить качественный чай.

Три лучших вида чая против лишнего жира
Три лучших вида чая против лишнего жира
freepik.com

Итак, какие же три вида чая, обладают способностью расщепить лишние жировые отложения:

  • Зеленый чай. Регулярное употребление чая помогает потерять значительно больше килограммов во время борьбы с лишним весом. В зеленом чае есть антиоксиданты катехины, которые помогают активно расщеплять жир;
  • Молочный улун. Этот чай содержит полифенолы, ускоряющие метаболизм и помогающие сжигать накопленные жиры;
  • Чай из одуванчиков снижает всасывание жиров в системе ЖКТ, кроме того, напиток на основе одуванчиков имеет противоспалительный эффект.

Кстати, Ivona рассказывала о полезности зеленого чая, а также, что можно и нельзя есть на завтрак зимой.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь