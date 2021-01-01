Узнайте, какие напитки стоит исключить из своего рациона и какие виды чая помогают в борьбе с лишним весом .

Три лучших вида чая против лишнего жира freepik.com

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Чтобы добиться реальных результатов в борьбе с лишним весом – вам нужно соблюдать целый комплекс мероприятий, включающих физическую активность и правильное питание. Важно понимать, что мы едим и что пьем.

Специалисты рекомендуют убрать своего меню сладкие газировки и соки с нектарами, купленные в супермаркете. Лучше пить качественный чай.

Три лучших вида чая против лишнего жира freepik.com

Итак, какие же три вида чая, обладают способностью расщепить лишние жировые отложения:

Зеленый чай. Регулярное употребление чая помогает потерять значительно больше килограммов во время борьбы с лишним весом. В зеленом чае есть антиоксиданты катехины, которые помогают активно расщеплять жир;

Молочный улун. Этот чай содержит полифенолы, ускоряющие метаболизм и помогающие сжигать накопленные жиры;

Чай из одуванчиков снижает всасывание жиров в системе ЖКТ, кроме того, напиток на основе одуванчиков имеет противоспалительный эффект.

Кстати, Ivona рассказывала о полезности зеленого чая, а также, что можно и нельзя есть на завтрак зимой.

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