Узнайте, какие продукты, кроме творога, богаты на большое содержание полезного кальция .

Кальций является одним из важных минералов, влияющий на все процессы жизнедеятельности организма. Если человек получает недостаточное количество данного вещества, то это негативно будет сказываться на его состоянии здоровья и самочувствии.

Специалисты отмечают, что дневная норма потребления кальция - 1 000 мг, а для людей старше 60 лет - 1 200 мг. Но, есть немаловажный момент: употребление и усвоение кальция – не одно и то же.

Названы продукты, которые богаты кальцием freepik.com

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Чтобы кальций усвоился, нужны биологические активные компоненты - витамин D и белок. Когда организм недополучает эти компоненты, есть риск возникновения недостатка кальция, даже если соблюдается дневная норма употребления.

Что же советует в таких случаях врачи? Обращайте внимание на ваш рацион: ведь кальций содержится не только в таком полезном продукте, как творог. Есть еще ряд продуктов питания, способствующих насыщению организма кальцием: сыр, кунжут, сардины в масле (консервы), миндаль, чеснок, петрушка, молоко, фундук, отварные соевые бобы.

Названы продукты, которые богаты кальцием freepik.com

Кстати, очень важно:

Некоторые продукты содержат фитиновую кислоту, снижающую усвоению кальция. Чтобы устранить фитиновую кислоту, содержащую в кунжуте, орехах и бобах, диетологи советуют замачивать их в воде за несколько часов перед добавлением в блюда.

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