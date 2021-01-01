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Названы продукты, которые богаты кальцием

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Узнайте, какие продукты, кроме творога, богаты на большое содержание полезного кальция .
Названы продукты, которые богаты кальцием
Названы продукты, которые богаты кальцием
freepik.com

Кальций является одним из важных минералов, влияющий на все процессы жизнедеятельности организма. Если человек получает недостаточное количество данного вещества, то это негативно будет сказываться на его состоянии здоровья и самочувствии.

Специалисты отмечают, что дневная норма потребления кальция - 1 000 мг, а для людей старше 60 лет - 1 200 мг. Но, есть немаловажный момент: употребление и усвоение кальция – не одно и то же.

Названы продукты, которые богаты кальцием
Названы продукты, которые богаты кальцием
freepik.com

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Чтобы кальций усвоился, нужны биологические активные компоненты - витамин D и белок. Когда организм недополучает эти компоненты, есть риск возникновения недостатка кальция, даже если соблюдается дневная норма употребления.

Что же советует в таких случаях врачи? Обращайте внимание на ваш рацион: ведь кальций содержится не только в таком полезном продукте, как творог. Есть еще ряд продуктов питания, способствующих насыщению организма кальцием: сыр, кунжут, сардины в масле (консервы), миндаль, чеснок, петрушка, молоко, фундук, отварные соевые бобы.

Названы продукты, которые богаты кальцием
Названы продукты, которые богаты кальцием
freepik.com

Кстати, очень важно:

Некоторые продукты содержат фитиновую кислоту, снижающую усвоению кальция. Чтобы устранить фитиновую кислоту, содержащую в кунжуте, орехах и бобах, диетологи советуют замачивать их в воде за несколько часов перед добавлением в блюда.

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Теги: творог, кальций, продукты питания
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Источник: ivonа bigmir)net

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