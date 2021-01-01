Остались блюда после новогодней ночи? Узнайте, какой срок хранения у самых популярных салатов и закусок .

Как долго могут храниться оливье, холодец и другие салаты freepik.com

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Если после празднования Нового года у вас остались салаты и холодные закуски, то вам очень важно знать, как долго их можно хранить. К примеру, у блюд с майонезом очень небольшой срок хранения.

Ваша безопасность прежде всего, и ваш желудок только скажет вам «спасибо», если вы будете придерживаться правил хранения новогодних яств. Кстати, ранее Ivona сообщала, что делать, если отравился на Новый год – советы.

Как долго могут храниться оливье, холодец и другие салаты freepik.com

Портал Gloss.ua ссылаясь на микробиолога Оксану Вольскую опубликовал сроки хранения традиционных новогодних блюд.Берите себе на заметку!

Сроки хранения традиционных блюд с новогоднего стола

Оливье. Если салат заправлен майонезом – хранить его можно не больше четырех часов. Салат «Оливье» без огурца, лука и майонеза – до 40 часов. Микробиолог советует заправлять салат только перед подачей;

Холодец. Готовое блюдо хранится от 3 до 4 дней. Студень можно заморозить, тогда его срок годности продлится от 1 до 2 месяцев, не больше;

Салат «Сельдь под шубой», салат с крабовыми палочками – хранится до 24 часов. Если последний салат без заправки, то он может “жить“ двое суток.;

Фаршированные яйца – срок хранения до 3 дней.

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