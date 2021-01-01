Как долго могут храниться оливье, холодец и другие салаты
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Если после празднования Нового года у вас остались салаты и холодные закуски, то вам очень важно знать, как долго их можно хранить. К примеру, у блюд с майонезом очень небольшой срок хранения.
Ваша безопасность прежде всего, и ваш желудок только скажет вам «спасибо», если вы будете придерживаться правил хранения новогодних яств. Кстати, ранее Ivona сообщала, что делать, если отравился на Новый год – советы.
Портал Gloss.ua ссылаясь на микробиолога Оксану Вольскую опубликовал сроки хранения традиционных новогодних блюд.Берите себе на заметку!
Сроки хранения традиционных блюд с новогоднего стола
- Оливье. Если салат заправлен майонезом – хранить его можно не больше четырех часов. Салат «Оливье» без огурца, лука и майонеза – до 40 часов. Микробиолог советует заправлять салат только перед подачей;
- Холодец. Готовое блюдо хранится от 3 до 4 дней. Студень можно заморозить, тогда его срок годности продлится от 1 до 2 месяцев, не больше;
- Салат «Сельдь под шубой», салат с крабовыми палочками – хранится до 24 часов. Если последний салат без заправки, то он может “жить“ двое суток.;
- Фаршированные яйца – срок хранения до 3 дней.
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