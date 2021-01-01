Узнайте, как быстро прийти в себя, если накануне переборщили со спиртными напитками .

Что делать, если накануне переборщили со спиртным freepik.com

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Новогодняя ночь – это традиционные пышные застолья, и порой, некоторые теряет контроль над количеством выпитого алкоголя. Только, вот уже, на утро ваше состояние не такое радостное как было накануне.

Хорошо, если нет нужды идти на работу и есть возможность отоспаться, но, что делать, когда нужно быстро прийти в форму. Советами на этот счет поделилась врач-диетолог Людмила Бабич.

Худшее средство с похмелья – новая доза алкоголя. Прежде чем принять новую дозу для «опохмела», подумайте о своей печени и голове, особенно, если вы не намерены проспать следующие сутки и у вас уже запланированы важные дела или даже работа. Чтобы снять неприятные утренние ощущения, попробуйте комплексно воздействовать на организм, подпитать его силами, но ни в коем случае не отяготить. Итак, чтобы победить тошноту отрежьте несколько ломтиков свежего корня имбиря и бросьте их в кипящую воду (приблизительно 600-700 мл), проварите минут 7-10, снимите с огня и процедите. Слегка охладите до комфортной температуры и пейте – в этом отваре много 6-гингерола, который быстро успокоит желудок и снимет тошноту, - советует врач.

Что делать, если накануне переборщили со спиртным freepik.com

Также специалист советует растворить в стакане чистой минеральной воды 2 таблетки парацетамола и выпеть содержимое крупными глотками.

Стоит помнить, что с утра печень все еще пытается справиться с алкоголем, если вы его выпили очень немало. Чтобы помочь главному фильтру своего организма быстрее выполнить свою работу, примите витамин В6 (пиридоксин) – он поможет организму быстрее избавится от вредных продуктов распада спирта, — делится врач Людмила Бабич.

Напомним, ранее Ivona рассказывала, какие закуски лучше убрать с праздничного стола и как не переесть за праздничным столом.

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