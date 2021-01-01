Ivona рассказывает, как сделать новогоднюю ночь веселой и вкусной, а утро 1 января – легким и добрым .

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Если в вашем праздничном меню будут алкогольные напитки, то вам обязательно нужно знать, какие закуски не сочетаются с алкоголем.

Маринованные грибы и огурцы

Такая, казалось бы, незатейливая традиционная закуска пагубно влияет на здоровье, а именно на почки и печень. Маринованные огурцы, грибы, помидоры разрушают водно-солевой баланс организма, усиливают обезвоживание, которое провоцирует алкоголь — 1 января вам будет, ох, как несладко!

Проверьте этот список: какие закуски лучше убрать с праздничного стола pinterest.com

Шашлык

Жирное жареное мясо вообще не сочетается с крепким алкоголем, оно только усиливает действие выпитого градусного напитка. Ароматный шашлык дает нагрузку на желчный пузырь, желудок и печень. Утром некоторые могут ощутить жалобы на тошноту и боль. Для новогоднего стола идеально подойдет отварное или запечное мясо. Если все-таки у вас запланирован шашлык – запивайте его легким красным вином.

Проверьте этот список: какие закуски лучше убрать с праздничного стола pinterest.com

Острые закуски

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На вашем столе разнообразие острых закусок и водка? Такой союз устроит настоящий пожар в пищеводе! Острый перчик и аджика с «беленькой» - совершенно несочетаемое. Острые блюда, как и шашлык, дает быстрое действие алкоголя. Так что, если не хотите иметь проблем пищеварительным трактом и опьянеть в разгар вечеринки – хорошо пересмотрите свое новогоднее меню.

От каких еще закусок на праздничном столе стоит отказаться: свежих помидор – в сочетании с водкой они могут повлиять на вздутие живота, шоколад и конфеты, фрукты (правда не все, например, виноград и дыня), торты и пирожное – опять же, действие алкоголя наступит от таких блюд намного сильнее и жестче.

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