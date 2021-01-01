Стоит пересмотреть свои вкусовые предпочтения!

Мы привыкли считать, что рыба - очень полезный продукт, который обязательно должен быть в нашем рационе. Однако далеко не всю рыбу стоит включать в свое меню, а некоторых и вовсе следует избегать. Какие виды рыб лучше не есть, расскажет Ivona.

Макрель

Читай также: Как определить качество замороженной рыбы

Вкусная рыба, которую можно купить в любом магазине. Но крайне опасная. В мясе макрели содержится много ртути, которая, увы, не выводится, а накапливается человеческим организмом. Максимальная доза потребления макрели для взрослых - всего 200 г в месяц, для детей - 100 г. Самой “безопасной“ считается атлантическая макрель.

"НЕзолотая рыбка": 6 видов рыб, которые не стоит есть freepik.com

Тунец

Не стоит есть много тунца по той же причине, что и макрели - высокое содержание ртути. К тому же в естественной среде обитания эта рыба находится на грани вымирания, а ту, что выращивают на фермах в промышленных масштабах, прикармливают различными препаратами для ускорения роста (антибиотики, гормоны). Взрослые могут съесть всего 100 г тунца в месяц, а детям эту рыбу давать и вовсе не стоит.

"НЕзолотая рыбка": 6 видов рыб, которые не стоит есть freepik.com

Тилапия

Читай также: Обязательно ли каждый день есть суп

Полезных жирных кислот, которые человечески организм может получить от употребления рыбы, в тилапии совсем немного. Зато много “вредных“ жиров, которые способствуют накоплению холестерина. Особенно вредна тилапия для аллергиков, а также людей с болезнями сердца, астмой и артритом.

"НЕзолотая рыбка": 6 видов рыб, которые не стоит есть freepik.com

Угорь

От любимых роллов с угрем лучше тоже воздержаться. Благодаря высокому содержанию жировой ткани эта рыба буквально впитывает в себя все вредные продукты промышленности, которые оказываются в воде. Всего в месяц можно съесть лишь 300 г угря взрослым, и 200 - детям.

"НЕзолотая рыбка": 6 видов рыб, которые не стоит есть freepik.com

Пангасиус

На наших прилавках пангасиус появляется в основном из Вьетнама. Там эту рыбу вылавливают в одной из самых загрязненных рек мира - Меконге. Кроме высокого уровня ртути, мясо пангасиуса содержит канцерогены - нитрофуразон и полифосфаты.

"НЕзолотая рыбка": 6 видов рыб, которые не стоит есть freepik.com

Масляная рыба

Читай также: Сколько красной икры можно съедать в день – мнение врача

Масляная рыба - это не один вид, а собирательное название нескольких видов, которые высоко ценят в промышленности за ее плотное мясо и маслянистый вкус. Опасным может быть именно вещество, которое делает масляную рыбу такой вкусной - гемпилотоксин. Основная проблема в том, что этот токсин, несмотря на свою невысокую опасность, не выводится из организма, и может привести к расстройству желудка. Поэтому потреблять такую рыбу необходимо крайне умеренно, а людям с проблемами пищеварения лучше и вовсе отказаться.

"НЕзолотая рыбка": 6 видов рыб, которые не стоит есть freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.