Узнайте, кофе с какими добавками может пагубно влиять на ваше здоровье .

Читай также: Как часто можно есть творог – мнение медиков

Диетолог из Турции Гезденур Чавуш Ука делится своим экспертным мнением насчет различных наполнителей, которые используют при изготовлении кофе.

Так, эксперт говорит, что ароматические и вкусовые добавки вредны в сочетании с кофе. Например, сливки, сухое молоко, орех, карамель, шоколад и прочие ароматизаторы и подсластители делают из полезного напитка «сахарную бомбу».

Если вы любите пить кофе с такими добавками, то есть риск вызвать ряд заболеваний: проблемы с лишним весом, в частности, ожирением и диабетом, а также может нарушится давление.

Кофе с какими добавками вредит здоровью freepik.com

Диетолог подчеркивает, что даже если вы пьете кофе без добавок, все равно нужно соблюдать меру. Большое количество выпитого знаменитого напитка пагубно влияет на состояние здоровья.

Отметим, что кофе укрепляет иммунитет, тонизирует и благотворно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье человека. Главное, пейте в меру.

Кстати, узнайте, почему итальянцы пьют капучино исключительно до обеда, а также, кому нельзя пить кофе с корицей.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.