Відома лікарка-дієтолог, керівниця Центру нормалізації ваги Світлана Фус розказала про те, чи використовують промислові виробники птиці антибіотики та як це впливає на споживача.

Цим актуальним питанням вона присвятила свою колонку. Адже упередженість щодо курятини – це те, з чим Світлана часто стикається при зворотньому зв’язку зі своїми пацієнтами та підпісниками. На її погляд, така ситуація пов’язана з тим, що більшість людей недостатньо обізнані в цьому питанні. А найпоширеніші міфи пов’язані з використанням антибіотиків в птахівництві.

Світлана Фус Прес-служба

“Щойно я вимовляю назву виробника курячого м’яса, чию продукцію можна вживати, з’являється безліч негативних коментарів. Їхній основний зміст: “як ви можете рекомендувати м’ясо, яке напхане антибіотиками та всілякою хімією. І взагалі, куряче м’ясо промислового виробництва вживати не можна, краще їсти домашню курку”. Рекомендую бодай через те, що, наприклад, “Наша Ряба” нещодавно першою в Україні пройшла незалежний аудит на замовлення Асоціації “Союз птахівників України”, що підтверджує виробництво курятини без антибіотиків“, — йдеться в матеріалі Світлани Фус.

Як антибіотики у курятині впливають на організм людини pixabay.com

А відносно домашньої курки, яку деякі традиційно цінують вище за промислову, лікарка поставила такі вкрай важливі питання.