Як антибіотики у курятині впливають на організм людини

Як антибіотики у курятині впливають на організм людиниАктуально
Цим актуальним питанням вона присвятила свою колонку. Адже упередженість щодо курятини – це те, з чим Світлана часто стикається при зворотньому зв’язку зі своїми пацієнтами та підпісниками. На її погляд, така ситуація пов’язана з тим, що більшість людей недостатньо обізнані в цьому питанні. А найпоширеніші міфи пов’язані з використанням антибіотиків в птахівництві.
“Щойно я вимовляю назву виробника курячого м’яса, чию продукцію можна вживати, з’являється безліч негативних коментарів. Їхній основний зміст: “як ви можете рекомендувати м’ясо, яке напхане антибіотиками та всілякою хімією. І взагалі, куряче м’ясо промислового виробництва вживати не можна, краще їсти домашню курку”. Рекомендую бодай через те, що, наприклад, “Наша Ряба” нещодавно першою в Україні пройшла незалежний аудит на замовлення Асоціації “Союз птахівників України”, що підтверджує виробництво курятини без антибіотиків“, — йдеться в матеріалі Світлани Фус.
А відносно домашньої курки, яку деякі традиційно цінують вище за промислову, лікарка поставила такі вкрай важливі питання.
“Так, вона, можливо, вирощена без застосування “хімії“, як упевнені багато людей, але де гарантія, що господарі не пускають на забій і не продають птицю хвору, не маючи можливості діагностувати хворобу і провести відповідне лікування? І які аналізи в домашніх умовах можна зробити, щоб підтвердити, що цей продукт безпечний? І хто може гарантувати, що під час вирощування курки в домашньому господарстві не використовувалися антибіотики, які є у вільному продажі? Перевірити якість домашньої курятини, купленої на ринку, набагато складніше, ніж вирощеної на птахофабриці“, — зауважила пані Світлана.
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