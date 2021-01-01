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Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача

Спецтема: Новый год 2021
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Медик рассказала о диетах накануне новогодних праздников, и чем это чревато для организма .
Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
freepik.com

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Вопросом о диете задумываются многие девушки, особенно в преддверии праздников. Всем хочется выглядеть идеально в новогодних нарядах.

Но вот только предновогодние диеты могут быть опасными для здоровья. В этом уверена диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
freepik.com

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В чем заключается опасность? Нужно понимать, что любые диеты провоцируют риск обострения или появления различных заболеваний ЖКТ. Например, холецистит, панкреатит, пищевая депрессия и не только.

Нужно помнить, что во время диеты у человека снижается метаболизм, и в первую очередь вес теряется за счет потери мышечной ткани, а не сжиганиях лишнего жира. 

Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
freepik.com

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Следовательно, когда вы будете наслаждаться пышными новогодними застольями, ваш вес начнет резко расти.

Медик отмечает, что подобные эксперименты с собой категорически запрещены людям, не только страдающим сахарным диабетом, но тем, кто находится в группе риска по этому заболеванию. 

Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
freepik.com

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Как же похудеть к Новому году?

Сначала стоит рассмотреть свой рацион, убрать все лишнее – вредное, такая корректировка питания лучше любое диеты. Так вы получите здоровое похудение. Отметим, что нормальный темп потери веса – от 2 до 4 килограммов в месяц.

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Теги: диета, Новый год 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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