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Назван самый полезный молочный продукт

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Какой полезный молочный продукт нужно обязательно включить в свой рацион .
Назван самый полезный молочный продукт
Назван самый полезный молочный продукт
freepik.com

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Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов считает, что сыр — самый полезный и здоровый молочный продукт, несмотря на то, что является и самым жирным.

Специалист отметил, что данный продукт полезнее молока и молочных продуктов в первую очередь из-за отсутствия в нем лактозы.

Назван самый полезный молочный продукт
Назван самый полезный молочный продукт
freepik.com
Благодаря последним исследованиям ученые доказали, что этот молочный сахар вреден не только тем, у кого диагностирована непереносимость лактозы.

В сыре много полезного и полноценного белка, чем в других молочных продуктах.

Назван самый полезный молочный продукт
Назван самый полезный молочный продукт
freepik.com
Интересный факт: в сыре содержится большая жирность, правда, на позицию меньше чем в сливочном масле. Сыр значительно меньше повышает холестерин в крови.

Назван самый полезный молочный продукт
Назван самый полезный молочный продукт
freepik.com

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Вышеперечисленные плюсы делают сыр продуктом полезным. Так что обязательно включайте в свой рацион этот популярный молочный продукт.

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Теги: сыр, полезный продукт
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Источник: ivonа bigmir)net

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