Назван самый полезный молочный продукт
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Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов считает, что сыр — самый полезный и здоровый молочный продукт, несмотря на то, что является и самым жирным.
Специалист отметил, что данный продукт полезнее молока и молочных продуктов в первую очередь из-за отсутствия в нем лактозы.
В сыре много полезного и полноценного белка, чем в других молочных продуктах.
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Вышеперечисленные плюсы делают сыр продуктом полезным. Так что обязательно включайте в свой рацион этот популярный молочный продукт.
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