Какие фреши полезно пить на завтрак, и кому категорически нельзя свежевыжатые соки .

Энергия на вес день: 5 полезных соков на завтрак freepik.com

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Чтобы быстрее проснуться, ощутить легкость и быть бодрым весь день – выпивайте на завтрак натуральный сок.

Предлагаем вам на выбор пять полезных видов соков, которые легко приготовить в домашних условиях.

Сок из свеклы

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Зеленые соки

Этот сок поможет вывести токсины из печени. Свекла богата на бетаин – это вещество, которое повещает функциональность печени.

Зеленые соки можно приготовить так: капуста/шпинат, петрушка, яблоко, лимон, огурец и сельдерей. Такой «коктейль» стопроцентно обеспечит вас энергией.

Апельсиново-морковный сок

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В период пандемии особенно важно поддерживать иммунитет, поэтому для иммунной системы рекомендуем апельсиново-морковный сок. В таком напитке большое содержание магния и цинка.

Сок из сельдерея

Сок из сельдерея помогает организму в очищении печени. Как известно, в сельдерее практически отсутствуют калории. Лучшего всего такой сок выпивать через 15-30 минут после пробуждения или основного приема пищи.

Лимонно-имбирный сок

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Для поддержки иммунитета будет полезен лимонно-имбирный сок. В таком фреше есть витамины А, С, В1 и В2, цинка, магния, кальция, фосфора, натрия и железа.

Также среди свежевыжатых соков рекомендуется томатный, яблочный и грейпфрутовый сок.

Энергия на вес день: 5 полезных соков на завтрак freepik.com

При некоторых болезнях пить фреши категорически запрещается, в частности: при гастрите, язвенной болезни, эрозиях в кишечнике, больным сахарным диабетом или людям с уровнем сахара в крови. Нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

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