ТОП-9 рецептов смузи для здоровья ЖКТ, бодрости и похудения

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Смузи - вкусный витаминный коктейль. Он легок для усвоения, к тому же прекрасно очищает организм. Подбирая правильные ингредиенты, регулярное употребление смузи может помочь скинуть лишние кило и улучшить работу ЖКТ. Ivona делится лучшими рецептами смузи.

Болгарский перец + лимон

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3 болгарских перца (лучше выбирать зеленого цвета) необходимо очистить от плодоножки и семян, перебить в блендере с целым лимоном (вместе с кожурой). Заряд бодрости и хорошего настроения обеспечен!

Смузи: Болгарский перец + лимон freepik.com

Банан + миндаль + корица + соль

В блендере необходимо перебить банан, 10-15 сырых миндальных орехов, 200 мл воды, 1/2 ч. л. корицы и щепотку соли. Корица - специя, которую рекомендуют употреблять, чтобы ускорить метаболизм. Такой смузи получится сытным и вкусным - настоящая находка для похудения.

Смузи: Банан + миндаль + корица + соль freepik.com

Финики + миндаль + мед + корица + мята

Этот смузи способен заменить полноценный прием пищи, благодаря финикам и миндалю. На 200 мл воды необходимо 10 орехов, 2 финика без косточки, чайная ложка меда, 1/2 ч. л. корицы и мята для свежести. Полезно, вкусно и сытно.

Смузи: Финики + миндаль + мед + корица + мята freepik.com

Свекла + морковь + чеснок + редиска + петрушка

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Овощные смузи улучшают пищеварение, поэтому их стоит включить в свой ежедневный рацион. Главное правило: ингредиенты должны быть свежими, без термической обработки. Для этого смузи вам потребуется одна средняя свекла, 3 моркови, крупный редис, 1-2 зубчика чеснока и небольшой пучок петрушки.

Смузи: Свекла + морковь + чеснок + редиска + петрушка freepik.com

Помидоры + сельдерей + морковь + оливковое масло + соль + перец

По вкусу не отличишь от “Кровавой Мэри“ или любимого итальянского соуса, только пользы для здоровья гораздо больше. Смешайте пюре из 2 крупных томатов с перебитым в блендере стеблем сельдерея и ложечкой оливкового масла. Смузи можно присолить, добавить молотый перец, паприку и другие специи по вкусу.

Смузи: Помидоры + сельдерей + морковь + оливковое масло + соль + перец freepik.com

Грейпфрут + цветная капуста + брокколи + миндаль + финики + семена льна

Не спешите отказываться от этого витаминного коктейля из-за наличия капусты. На вкус она сильно не повлияет, зато в тандеме с грейпфрутом послужит настоящим зарядом бодрости для вашего метаболизма. Смешайте 3-4 соцветия капусты, столько же брокколи, половинку грейпфрута, 7-10 миндальных орешков и 4 финика. Дополнить смузи можно богатыми клетчаткой семенами льна.

Смузи: Грейпфрут + цветная капуста + брокколи + миндаль + финики + семена льна freepik.com

Яблоко + черника + гранат + огурец + шпинат

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Витаминный коктейль, полный антиоксидантов и витамина С, можно приготовить из очищенного яблока, огурца, 200 мл гранатового сока, 100 г черники и горстки молодого шпината.

Смузи: Яблоко + черника + гранат + огурец + шпинат freepik.com

Ананас + огурец + шпинат + зеленый чай + лимон + имбирь

В некрепкий зеленый чай можно добавить сок половинки лимона, тертый имбирь, пюре из ананаса (100 г), огурца (1 шт.) и пучка шпината. Получится освежающий напиток, богатый клетчаткой и витамином С.

Смузи: Ананас + огурец + шпинат + зеленый чай + лимон + имбирь freepik.com

Банан + клубника + вишня + мята

Отличный ягодный перекус во время диеты: 2 банана, крупный пучок мяты, 150 вишни без косточек, 200 г клубники и 200 мл воды.

Смузи: Банан + клубника + брусника + мята freepik.com

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