ТОП-9 рецептов смузи для здоровья ЖКТ, бодрости и похудения
Смузи - вкусный витаминный коктейль. Он легок для усвоения, к тому же прекрасно очищает организм. Подбирая правильные ингредиенты, регулярное употребление смузи может помочь скинуть лишние кило и улучшить работу ЖКТ. Ivona делится лучшими рецептами смузи.
- Болгарский перец + лимон
Читай также: Квашенные продукты: полезны ли они и какова их норма для человека
3 болгарских перца (лучше выбирать зеленого цвета) необходимо очистить от плодоножки и семян, перебить в блендере с целым лимоном (вместе с кожурой). Заряд бодрости и хорошего настроения обеспечен!
- Банан + миндаль + корица + соль
В блендере необходимо перебить банан, 10-15 сырых миндальных орехов, 200 мл воды, 1/2 ч. л. корицы и щепотку соли. Корица - специя, которую рекомендуют употреблять, чтобы ускорить метаболизм. Такой смузи получится сытным и вкусным - настоящая находка для похудения.
- Финики + миндаль + мед + корица + мята
Этот смузи способен заменить полноценный прием пищи, благодаря финикам и миндалю. На 200 мл воды необходимо 10 орехов, 2 финика без косточки, чайная ложка меда, 1/2 ч. л. корицы и мята для свежести. Полезно, вкусно и сытно.
- Свекла + морковь + чеснок + редиска + петрушка
Читай также: Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
Овощные смузи улучшают пищеварение, поэтому их стоит включить в свой ежедневный рацион. Главное правило: ингредиенты должны быть свежими, без термической обработки. Для этого смузи вам потребуется одна средняя свекла, 3 моркови, крупный редис, 1-2 зубчика чеснока и небольшой пучок петрушки.
- Помидоры + сельдерей + морковь + оливковое масло + соль + перец
По вкусу не отличишь от “Кровавой Мэри“ или любимого итальянского соуса, только пользы для здоровья гораздо больше. Смешайте пюре из 2 крупных томатов с перебитым в блендере стеблем сельдерея и ложечкой оливкового масла. Смузи можно присолить, добавить молотый перец, паприку и другие специи по вкусу.
- Грейпфрут + цветная капуста + брокколи + миндаль + финики + семена льна
Не спешите отказываться от этого витаминного коктейля из-за наличия капусты. На вкус она сильно не повлияет, зато в тандеме с грейпфрутом послужит настоящим зарядом бодрости для вашего метаболизма. Смешайте 3-4 соцветия капусты, столько же брокколи, половинку грейпфрута, 7-10 миндальных орешков и 4 финика. Дополнить смузи можно богатыми клетчаткой семенами льна.
- Яблоко + черника + гранат + огурец + шпинат
Читай также: Полезно ли пить воду с лимоном
Витаминный коктейль, полный антиоксидантов и витамина С, можно приготовить из очищенного яблока, огурца, 200 мл гранатового сока, 100 г черники и горстки молодого шпината.
- Ананас + огурец + шпинат + зеленый чай + лимон + имбирь
В некрепкий зеленый чай можно добавить сок половинки лимона, тертый имбирь, пюре из ананаса (100 г), огурца (1 шт.) и пучка шпината. Получится освежающий напиток, богатый клетчаткой и витамином С.
- Банан + клубника + вишня + мята
Отличный ягодный перекус во время диеты: 2 банана, крупный пучок мяты, 150 вишни без косточек, 200 г клубники и 200 мл воды.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил