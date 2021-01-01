Квашенные продукты: полезны ли они и какова их норма для человека

Чем полезны квашенные продукты?

Врач рассказала, полезно ли употреблять квашенные продукты и какова их норма для человека freepik.com

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В Украине в разгаре сезон квашеной капусты. Говорят, что ежедневное употребление квашеной капусты благоприятно влияет на мужское долголетие, а еще сохраняет силу до глубокой старости.

Без этих продуктов трудно представить праздничный стол! Цены на соления колеблются в пределах 40-ка гривен. Капуста самая дешевая – 35 гривен за кило. Морковь, помидоры, лепестки и салат примерно 50 гривен. О пользе квашенных продуктов ходят легенды: они и пищеварению способствуют, и регулируют кислотно-щелочной баланс, и нормализуют уровень сахара в крови... Существует мнение, что овощи и фрукты, которые мы заквашиваем – в результате отдадут нам больше витаминов, чем в сыром виде. Однако это миф!

«К сожалению, при квашении теряется довольно много витаминов и минералов, потому что мы добавляем к продуктам сахар и соль. Происходит процесс брожения и начинается рост бактерий, которые все это ферментируют», – объясняет диетолог и генетик Людмила Гончарова в эфире канала «Украина».

Генетики утверждают, что соленые продукты 50 лет назад и сейчас – совершенно по-разному усваиваются человеческим организмом: поэтому с ними следует быть осторожными.

«Наши бабушки, наши родители выросли на этих продуктах. Скажем прямо, это истощило фермент наш и соответственно наших детей. Поэтому сейчас выясняется, что у нас идет непереносимость таких продуктов в достаточно большом количестве и это может проявляться аллергическими реакциями», – рассказала врач в программе «Ранок з Україною».

Чтобы понять – принимает ваш организм квашеные продукты или нет – прислушайтесь к нему. Если через 4 часа после картофельного пюре с капустой вы не чувствуете дискомфорта и тяжести в желудке – все хорошо. Но переедать этого добра все же не стоит. Норма – раз в 3-4 дня и не более 100 граммов на один прием пищи. И тогда будете сыты и здоровы.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

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