Как похудеть с помощью арахиса
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Недавно ученые выяснили, что арахис – незаменим в рационе тех, кто хочет похудеть. Потому что его жиры совсем не откладываются, а горсть этих бобовых вместо перекуса способна избавить от чувства голода на несколько часов. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, в чем же секрет арахиса и как правильно его употреблять.
Арахисовая паста – слишком калорийный продукт, но диетологи включают ее в рацион тех, кто хочет похудеть. В чем же феномен этого продукта? Как ни странно, в большом количестве жира.
«Это растительные жиры, и конечно, они представлены полиненасыщенными жирными кислотами. Они входят в состав клеточных мембран и решают вопрос проникновения всех питательных веществ в саму клетку, – объясняет врач-диетолог Светлана Фус в эфире канала «Украина». – Арахис содержит большое количество фолиевой кислоты, фитоэстрогенов, поэтому он считается женским продуктом».
То есть – помогает усваиваться глюкозе, а не откладываться, как остаток, в лишних сантиметрах. Таким образом – отвечает за правильный метаболизм или обмен веществ, который не дает нам толстеть. К тому же, арахис нормализует гормональный фон, а это тоже не дает шансов лишним килограммам.
«Заражение такими токсичными веществами может сказаться на человеке отравлением или другими реакциями», – отмечает диетолог.
«Арахис куда ароматнее по сравнению с тем же фундуком. А для приготовления кондитерских изделий чаще используется арахисовая паста. Кстати, приготовить ее может любой, – рассказала кондитер Татьяна Амбружевич. – Сначала нужно промыть арахис, высыпать на противень и просушить в духовке – он должен быть слегка янтарного цвета и хрустящий. А после перебить в блендере».
Вкуснятина готова! Теперь – главное – не злоупотреблять ею. Чтобы арахис помогал, а не добавлял лишних проблем, главное, как и во всем – знать меру. Двадцати граммов в день для этого будет достаточно.
Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».
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