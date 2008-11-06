В каких блюдах содержится мало клетчатки, которая снижает чувства голода .

После этих завтраков вы останетесь голодными freepik.com

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В своих материалах Ivona не раз рассказывала о самых полезных продуктах для завтрака, но какие же блюда для утреннего приема пищи стоит избегать.

Если вам не хочется есть по утрам, обратите внимание, что вы ели перед сном. Возможно, вы употребляете много тяжелой пищи, и поэтому, проснувшись, не чувствуете себя голодным.

Пересмотрите свой рацион и время питания, старайтесь есть по утрам хоть чуть-чуть, это даст организму заряд и активность на весь день.

После этих завтраков вы останетесь голодными freepik.com

Топ-6 блюд, которые не рекомендуется есть на завтрак:

Чашка кофе

Многим достаточно выпить чашку кофе, добавив туда сахар и корицу. В таком напитке есть кофеин, который даст вам энергию на определенное время, но не насытит вас по-настоящему. Для идеального завтрака, кроме калорий за счет сластителя, нужны еще протеин и клетчка.

После этих завтраков вы останетесь голодными freepik.com

Сухие хлопья

В сухих завтраках есть много углеводов и сахара, а вот клетчатки нет. Но выход есть! Проверяйте состав сухих хлопьев и убедитесь, что ваш завтрак будет содержать клетчатку – минимум 3 грамма на одну порцию.

Обезжиренный йогурт

Йогурты на завтрак продлевают жизнь, но вот обезжиренный этот продукт, совершенно, не дает вашему организму достаточно энергии. К такому варианту йогурта можно добавить овсянку и свежие фрукты.

После этих завтраков вы останетесь голодными freepik.com

Сок

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Если вы начинаете утро со стакана сока купленного в магазине, то никакой пользы ваш организм от этого не получает. В пакетированном соке содержится чистый сахар и углеводы. С таким завтраком чувство голода вас не покинет.

Овсянка быстрого приготовления

Еще один вариант завтрака за пару минут. Только достаточной пользы от овсянки быстрого приготовления нет. Состав такой каши не радует изобилием полезных веществ, в ней содержится низкое количество клетчатки.

После этих завтраков вы останетесь голодными freepik.com

Хлеб с маслом

Популярный завтрак на быструю руку. Даже если сделать тосты, вряд ли они вас насытят. Чтобы получить максимальную пользу от такого завтрака, выбирайте цельнозерновой хлеб. А при выборе масла, смотрите на достаточное содержание белка.

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