Ivona расскажет, как побороть любовь к сладкому.

Как побороть тягу к сладкому, и какие продукты заменят десерты freepik.com

Читай также: Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день

Как часто вам хочется сладкого, что просто не в силах себя сдерживать?

С этой проблемой сталкиваются многие, но выход есть. Для этого вам нужно запомнить три простых, но действующих совета.

Как побороть тягу к сладкому, и какие продукты заменят десерты freepik.com

Вместо сладкого - больше пейте

Да, самая обычная негазированная вода ваш спаситель! Стакан воды поможет справиться в минуты, когда какой-то тортик или пирожное будут вас соблазнять. Поддерживайте водный рацион на протяжении всего дня. Не ленитесь носить в своей сумке бутылочку воды.

Как побороть тягу к сладкому, и какие продукты заменят десерты freepik.com

Долой стресс

Второй эффективный способ убить тягу к сладкому – это избегать стрессовых ситуаций. Как правило, у нас появляется неконтролируемое желание есть, после тревог и нервных и срывов. Булочки и сладкие напитки в такие стрессовые минуты для организма несут просто колоссальный вред.

Как побороть тягу к сладкому, и какие продукты заменят десерты freepik.com

Займитесь спортом

Читай также: 8 идеальных завтраков на каждый день

Только вас спасет не пара занятий дома у дивана, а в тренажерном зале на регулярной основе. Активные занятия спортом выбрасывают в организм эндорфины, также, как и сладкое. Но вот пользы для здоровья от спорта очевидно больше.

Советуем разнообразить ваш рацион вместо десертов и конфет следующими полезными и питательными продуктами: запеченные яблоки, финики, арахисовое масло, корица, грейпфрут. Прием пищи осуществляйте каждые 4 часа.

Ранее мы рассказывали, почему итальянцы пьют капучино до обеда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.