Чем полезен чернослив, и кому он противопоказан
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В составе чернослива множество полезных витаминов и минералов.
Чернослив используют при приготовлении блюд и десертов, а также им можно просто полакомиться в качестве легкого перекуса. Но в этом сухофрукте кроется не только польза для организма, но и вред.
Ivona расскажет, какая дневная норма употребления этих ягод и кому чернослив противопоказан.
Чернослив очищает ткани печени, и влияет на ускорение восстановления поврежденных тканей. Плоды насыщают организм намного лучше, чем печенье или яблоки с бананами — поэтому высушенными ягодами легко утолить голод.
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С помощью чернослива улучшается концентрация и внимание. В составе ягод присутствует альфа-каротин, который оказывает благоприятное действие на зрение и работу мозга. Для тех, у кого плохое зрение, особенно, рекомендуется включить плоды в свой рацион.
Также чернослив положительно влияет на работу пищеварительной системы, а также он очищает организм, но только лишь в случае, если делать отвары из этих ягод. Сухофрукт полезен при гипертонии и нарушениях в работе сердца.
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Какой вред от чернослива и кому противопоказан:
Из-за высокой калорийности и сахара этот продукт стоит избегать людям, страдающим от ожирения и диабета.
Если вы кормите грудью откажитесь от этих сухих плодов, но только лишь в случае периода колик или нарушение стула у малыша.
Чернослив может вызывать аллергическую реакцию, но это все индивидуально. А еще остерегайтесь подделок! Если видите, что стоимость явно занижена, то знайте, в этом продукте явно содержатся красители и консерванты.
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