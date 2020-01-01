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ТОП-4 распространенных мифа о еде

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О них давно пора забыть!
ТОП-4 распространенных мифа о еде
ТОП-4 распространенных мифа о еде
pinterest.com

Кулинария, как и любая другая сфера, имеет свои закономерности и заблуждения. Каждый день мы употребляем пищу, фантазируем над ее приготовлением и меню для ужина, покупаем продукты. Еда - это часть нашей жизни. Именно поэтому мы должны знать и быть абсолютно уверенными в том, что можно употреблять, а что - нет, и знать все подводные камни приготовления пищи.

Ivona рекомендует вашему вниманию ТОП-4 мифа о еде, в которые верит каждый второй.

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1. Жирная пища - верный путь к увеличению веса

В наше время стало модным “сидеть“ на диетах, детоксах и прочих изнуряющих организм процедурах ради похудения. Люди постоянно отказывают себе в пище, в особенности, если она жирная. Мол, если есть жирную пищу, то буду как она. Это - заблуждение, поскольку вероятность того, что лишний вес появляется из-за употребления продуктов, содержащих углеводы (например, мучное и сладкое), гораздо выше . Конечно, употребляя жирную пищу, нужно знать меру, но полностью отказываться совершенно необязательно. Жиры так же необходимы организму, как и другие полезные вещества.

ТОП-4 распространенных мифа о еде
ТОП-4 распространенных мифа о еде
pinterest.com

2. Замороженные фрукты и овощи - минимум полезности, употреблять нужно только свежие

В какой-то степени это правильно, но только если речь идет о фруктах или овощах, которые только что сорваны с грядки. Если мы говорим о выборе между замороженными фруктами или овощами и свежими, то стоит помнить о транспортировке, которая далеко не всегда благотворно сказывается на продуктах. Полезный эффект свежих фруктов и овощей может значительно снизиться в момент транспортировки, в то время как на замороженные фрукты и овощи это не влияет, даже наоборот - у них есть преимущество и защита.

ТОП-4 распространенных мифа о еде
ТОП-4 распространенных мифа о еде
pinterest.com

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3. Стейк “с кровью“

Многие люди, которые являются фанатами традиционных и стандартных блюд, приходят в состояние дикого шока, когда в ресторане кто-то заказывает стейк “с кровью“. Потому как ассоциация, которую вызывает это блюдо не очень-то аппетитная. Какое удовольствие может принести недожаренный кусок мяса, из которого, к тому же, вытекает кровь? Без паники! Это вовсе не кровь. Она исчезает из мяса еще в процессе забоя, а то вещество, которое выделяется из мяса и имеет красный цвет - миоглобин, белок, который находится в мускульной ткани млекопитающих.

ТОП-4 распространенных мифа о еде
ТОП-4 распространенных мифа о еде
pinterest.com

4. Срок годности прошел, значит нужно выбрасывать

Страх отравления и возникновения проблем с желудком, конечно же манипулирует человеческим сознанием, при виде просроченного продукта. Однако не стоит так категорично относиться к истекшему сроку пригодности продукта. Дело в том, что, устанавливая срок пригодности, производители снижают его, чтобы перестраховаться. Есть определенные продукты, у которых вообще нет срока пригодности, например, рис, сыр, алкоголь, но на них стоят даты, потому что того требуют правила.

ТОП-4 распространенных мифа о еде
ТОП-4 распространенных мифа о еде
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о полезных свойствах тыквы.

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Теги: мифы о еде, еда, интересные факты, питание, мифы о продуктах
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Источник: ivona)bigmir.net

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