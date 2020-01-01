Юлия Панкова рассказала о пользе тыквы и ее семечек.

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Не надо ждать осени, чтобы купить тыкву. Знаем, что у всех этот плод ассоциируется с холодами. На самом деле лучшее время для приготовления тыквенных деликатесов – август. Из яркого овоща получаются вкусные крем-супы, ароматные запеканки, пирожки и легкие каши. А еще тыква – «чемпион» по содержанию железа и других витаминов. Каких именно, расскажет ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.



Улучшает пищеварение и состояние кожи: полезные свойства тыквы Пресс-служба

Люблю тыкву за ее текстуру и мультифункциональность, – рассказывает девушка. – Ее можно сочетать с другими ингредиентами или готовить как гарнир. В ее мякоти находится редкий витамин Т, который полезен для крови. Большое количество клетчатки положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и процесс пищеварения в целом.

Улучшает пищеварение и состояние кожи: полезные свойства тыквы Pinterest.com

Соедините печеную тыкву с полезным жиром, – рекомендует ведущая. – Тогда каротиноид хорошо растворится, усвоится и превратится в витамин А. Именно он улучшает состояние кожи и готовит ее к зиме, чтобы она не обветривалась.

Еще одним бонусом от употребления тыквы является здоровая и красивая кожа.

Кстати, не стоит забывать и о пользе тыквенных семечек. Вещества, содержащиеся в них, действуют на организм человека как антидепрессант. Поэтому, съев горсть тыквенных семечек, вы улучшите себе настроение!

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