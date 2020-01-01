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Какие продукты повышают уровень тестостерона?

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Тестостерон – главный мужской гормон.
Какие продукты повышают уровень тестостерона?
Какие продукты повышают уровень тестостерона?
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Годы берут свое и с возрастом на 1-2% у мужчин ежегодно снижается уровень тестостерона. А ведь этот гормон важен и для крепости костей  мышечной массы, и для здоровой сексуальной жизни. 
Правильное и сбалансированное питание — один из основных способов повысить тестостерон. Именно питательные элементы, содержащиеся в разных продуктах, активизирует процесс его синтеза и нормализуют общее состояние организма.

  • Авокадо

Дело в том, что авокадо содержит насыщенные омега-3 кислоты, витамин B6 и фолиевую кислоту. Такая комбинация укрепляет сердце, увеличивает энергию, а также способствует улучшению либидо. Советуем обратить внимание.

Какие продукты повышают уровень тестостерона?
Какие продукты повышают уровень тестостерона?
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  • Рыба

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По данным исследования, опубликованного в журнале The Journal of Nutrition, у мужчин, предпочитающих рыбу с белым мясом, очень хорошие показатели размера и формы сперматозоидов.
В этом же исследовании отмечалось, что мужчины, предпочитающие красную рыбу, имеют на 34 процента больше сперматозоидов, чем те, кто рыбу не любит вовсе.

  • Перец чили

Те, кто предпочитает добавлять в блюда чили, имеют высокие показатели уровня тестостерона и здоровую потенцию. Исследователи связывают это с содержанием в перце алкалоида капсаицина, а также наличием ароматазы — питательного вещества, замедляющего процесс превращения тестостерона в эстроген.

  • Имбирь

Имбирь используется, как один из главных ингредиентов, добавляющих любому блюду пикантности.
Корень имбиря улучшает кровоток, а также имеет знаменитый согревающий эффект, который распространяется по всему телу. Кроме того, он укрепляет сердце, если употреблять его в пищу хотя бы несколько раз в неделю и, конечно же, улучшает мужскую потенцию.

Какие продукты повышают уровень тестостерона?
Какие продукты повышают уровень тестостерона?
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  • Сельдерей

Сельдерей не только богат витамином E, магнием, ниацином, калием и цинком, но и является своеобразным феромоном благодаря двум элементам — андростерону и адростенолу.
Именно поэтому этот низкокалорийный продукт не только способствует повышению уровня тестостерона в крови, но и буквально привлекает женщин.

  • Бананы

Бананы богаты калием, который отвечает за здоровое функционирование сердца и кровоснабжения. Кроме того, калий наполняет организм энергией и повышает выносливость.

  • Тыквенные семечки

Если говорить коротко, тыквенные семечки являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень простагландинов (веществ, увеличивающих либидо)

  • Гранат

В одном из недавних научных исследований, опубликованных в журнале Impotence Research, утверждалось, что гранатовый сок содержит множество полезных антиоксидантов, которые улучшают кровоток и минимизируют риски возникновения эректильной дисфункции.

Какие продукты повышают уровень тестостерона?
Какие продукты повышают уровень тестостерона?
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  •  Ягоды годжи

Ягоды годжи не так часто можно встретить на прилавках магазинов, но в них содержится целый набор полезных элементов, помогающих восстановить мужскую силу. Это и белок, и витамины B, E, железо, цинк, селен и множество полезных антиоксидантов.

  • Оливковое масло

Оливковое масло является неотъемлемой составляющей средиземноморской диеты, которая не только продлевает жизнь, но и поддерживает работу основных мужских функций до самой старости.
Оно имеет множество омега-3 кислот, а также помогает организму дольше сохранять витамины, способствующие поддержанию мужского либидо.

  • Брокколи

Брокколи известны не только своими потрясающими вкусовыми свойствами, но и высоким содержанием витамина C, который способствует улучшению кровообращения.

Ранее мы писали, какие напитки нельзя пить в жару.

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Теги: питание, тестостерон
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