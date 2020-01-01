Юлия Панкова рассказала, как сделать безопасными ранние овощи.

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Все уже хотят сполна насладиться сезоном свежих овощей. Рекомендуем сейчас употреблять их в умеренном количестве, ведь овощи могут содержать нитраты и пестициды. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова сегодня, в День свежих овощей, делится секретами, как следует обрабатывать плоды, чтобы уберечься от отравления.

– Помните, что полностью освободить овощи от нитратов невозможно, – рассказывает ведущая. – Но уменьшить их количество – реально. Для этого важно правильно их обрабатывать.

Как обработать овощи от нитратов Пресс-служба

Тщательно вымойте овощи под проточной водой, – рекомендует Юля. – Потом замочите их минут на 20 в воде.

Редис и огурцы очищайте от кожуры, срезайте плодоножку и хвостик.

Не рекомендую употреблять стебли зелени укропа и петрушки, – рассказывает ведущая Нового канала. – Ведь в «ножках» накапливается больше нитратов, чем в листьях.

А еще можно овощи сбрызнуть лимонным соком. Потому что кислота, которая в нем содержится, имеет свойство обезвреживать нитраты.

Для этого необходимо:

Ведущая советует обязательно обращать внимание на внешний вид овощей.

– Например, огурцы должны быть темно-зеленые, с твердой кожицей, – говорит Юля. – Хорошо, если на них цветок еще не отпал. Смотрите, чтобы на редиске не было никаких пятен, а ее зелень не была смята. Свежая капуста должна быть легкой, но твердой, а ее верхние листочки – блестящими и сочными.

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