Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как обработать овощи от нитратов

Комментариев: 0
Юлия Панкова рассказала, как сделать безопасными ранние овощи.
Как обработать овощи от нитратов
Как обработать овощи от нитратов
pinerest.com

Читай также: Как не отравиться грибами летом

Все уже хотят сполна насладиться сезоном свежих овощей. Рекомендуем сейчас употреблять их в умеренном количестве, ведь овощи могут содержать нитраты и пестициды. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова сегодня, в День свежих овощей, делится секретами, как следует обрабатывать плоды, чтобы уберечься от отравления.

– Помните, что полностью освободить овощи от нитратов невозможно, – рассказывает ведущая. – Но уменьшить их количество – реально. Для этого важно правильно их обрабатывать.

Как обработать овощи от нитратов
Как обработать овощи от нитратов
Пресс-служба

Для этого необходимо:

  • Тщательно вымойте овощи под проточной водой, – рекомендует Юля. – Потом замочите их минут на 20 в воде.
  • Редис и огурцы очищайте от кожуры, срезайте плодоножку и хвостик.
  • Не рекомендую употреблять стебли зелени укропа и петрушки, – рассказывает ведущая Нового канала. – Ведь в «ножках» накапливается больше нитратов, чем в листьях.
  •  А еще можно овощи сбрызнуть лимонным соком. Потому что кислота, которая в нем содержится, имеет свойство обезвреживать нитраты.

Ведущая советует обязательно обращать внимание на внешний вид овощей.

– Например, огурцы должны быть темно-зеленые, с твердой кожицей, – говорит Юля. – Хорошо, если на них цветок еще не отпал. Смотрите, чтобы на редиске не было никаких пятен, а ее зелень не была смята. Свежая капуста должна быть легкой, но твердой, а ее верхние листочки – блестящими и сочными.

Ранее мы писали, какие витамины нужны летом. 

Поделись:
Теги: овощи, нитраты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь