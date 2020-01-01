Морская капуста: польза и вред

Узнайте, какими минералами и микроэлементами насытится организм, если регулярно употреблять этот продукт .

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На протяжении долгих лет ламинарию (морскую капусту) люди используют в качестве простого и легко добываемого продукта питания. Благодаря значительному содержанию витаминов и других полезных веществ морская капуста высоко ценится.

Самая большая польза от морской капусты, конечно для щитовидки. Водоросль рекомендуется к употреблению в лечебных и профилактических целях для больных и здоровых людей. Ее витаминно-минеральный комплекс способствует нормализации работы всех систем органов.

Какие витамины содержаться в морской капусте:

Белки содержат около 20 аминокислот с минимальным количеством азотистых веществ;

Жиры – насыщенные и ненасыщенные;

Колоссальное количество йода (в день человеку нужно около 150мкг, ламинария содержит 20000-200000мкг).

Витамины A, B1, B11, B12, B5, B9, С, D, E.

Польза, вред и калорийность морской капусты Pinterest

Польза морской капусты для здоровья:

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Морская капуста оказывает противовоспалительное, антибактериальное и иммуномодулирующее действие на организм. Целебные свойства съедобной ламинарии формируются за счет содержания полезных элементов:

природные энтеросорбенты альдегиды связывают и выводят из организма радионуклиды;

йод улучшает работу щитовидной железы и предупреждает развитие йододефицита;

полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск развития атеросклероза;

клетчатка обеспечивает полноценную работу желудочно-кишечного тракта и выводит из организма вредный холестерин и тяжелые металлы;

полисахариды принимают участие в обменных процессах;

стерины растительного происхождения способствуют разжижению крови и предотвращают образование тромбов;

калий и натрий принимают участие в нормализации водного и кислотно-щелочного баланса

Противопоказания:

Морская капуста противопоказана при проблемах с почками, заболеваниях пищеварительной системы, и даже при остром рините. Дело в том, что листья ламинарии впитывают все вредные вещества вокруг себя. Поэтому очень важно, чтобы добывалась она в чистых водах.



Польза, вред и калорийность морской капусты Pinterest

Как выбрать морскую капусту:

покупая любой вид морской капусты, надо обязательно проверять наличие посторонних предметов и частиц (сушится ламинария на сетках, частицы которых тщательно выявляются на предприятиях, но внимание проявлять все-таки стоит);

на упаковках с морской капустой не должно быть повреждений или деформации;

при контакте с пластиком морская капуста может испортиться быстрее, поэтому при ее покупке обязательно надо осмотреть контейнер на наличие конденсата, налета на ламинарии или заветренного внешнего вида водоросли (при выявлении хотя бы одного из указанных признаков от приобретения морской капусты лучше отказаться;

морская капуста в любом виде должна выглядеть свежей, а цвет ее должен быть равномерным и насыщенным;

если ламинарии покупаются в пластинах, то они не должны быть склеены между собой;

качественная морская капуста в любом виде никогда не будет выглядеть однородной массой;

в контейнере с морской капустой должно быть минимальное количество жидкости; зрелая капуста всегда зеленая (бурый оттенок присутствует у недозрелой ламинарии); аромат морской капусты отличается специфичностью (по запаху ламинария напоминает «морской» аромат);

морская капуста в любом виде должна быть чистой и без инородных частиц.

Диетолог о морской капусте:

Диетолог Светлана Фус отмечает, что морская капуста, как источник йода, весьма полезна для организма. Морская капуста в первую очередь должна быть свежей, она не должна быть лежалой, когда её восстанавливают, варят и затем продают.



Когда морская капуста свежая, то определённое количество йода в ней обязательно есть.

Светлана Фус обратила внимание на то, что пользы от маринованной морской капусты мало.

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