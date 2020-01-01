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Японская диета: меню на 14 дней

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Японская диета – одна из самых популярных в мире.
Японская диета: меню на 14 дней
Японская диета: меню на 14 дней
pinterest.com

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Японская диета — один из самых известных методов быстрого похудения. Японская диета на самом деле не имеет ничего общего с традиционным питанием японцев. Вы не найдете в меню диеты экзотики. Здесь фишка заключается в выносливости и умеренности.

Что же из себя представляет японская диета?

Она относится к группе низкокалорийных низкоуглеводных белковых диет. Здесь никак не обойтись без железной силы воли и просто самурайской самодисциплины.

Средняя суточная норма калорий составляет всего около 500 -та, и в этом режиме нужно продержаться 14 дней, что совсем непросто.При этом предлагается 3- х разовое питание, в ряде случаев один приём пищи представлен чашкой кофе. Плюс ко всему, из рациона полностью исключается соль.

Японская диета: меню на 14 дней
Японская диета: меню на 14 дней
depositphotos.com


Меню японской диеты по дням

Первый день

  • Завтрак: черный кофе (всегда только без сахара и молока).
  • Обед: 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты (овощные салаты заправляются растительным маслом) и стакан томатного сока.
  • Ужин: 250 г вареной или жареной рыбы.

Второй день

  • Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба.
  • Обед: 250 г вареной или жареной рыбы, салат из вареной капусты.
  • Ужин: 100 г вареной говядины и стакан кефира.

Третий день

  • Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба.
  • Обед: крупный кабачок, обжаренный в растительном масле.
  • Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г несоленой отварной говядины, салат из сырой капусты.

Четвертый день

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: cалат из 1 яйца, 3 морковок и 15 г сыра.
  • Ужин: 200 г фруктов.

Японская диета: меню на 14 дней
Японская диета: меню на 14 дней
depositphotos.com

Пятый день

  • Завтрак: тертая морковь с соком лимона.
  • Обед: 200 г вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока.
  • Ужин: 200 г любых фруктов.

Шестой день

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: 400 г несоленой вареной курицы, салат из свежей капусты и морковки.
  • Ужин: 2 яйца вкрутую и свежая морковка.

Седьмой день

  • Завтрак: чай.
  • Обед: 200 г несоленой вареной говядины, 200 г фруктов.
  • Любой из предыдущих ужинов.

Восьмой день

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: 500 г вареной несоленой курицы и салат из моркови и капусты.
  • Ужин: свежая морковка и 2 вареных яйца.

Девятый день

  • Завтрак: тертая морковь с соком лимона.
  • Обед: 200 г вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока.
  • Ужин: 200 г фруктов (можно сделать салат).

Десятый день

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: 3 вареных морковки, 1 вареное яйцо и 50 г сыра.
  • Ужин: 200 г фруктов.

Японская диета: меню на 14 дней
Японская диета: меню на 14 дней
pinterest.com

Одиннадцатый день

  • Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба.
  • Обед: крупный кабачок, обжаренный на растительном масле.
  • Ужин: 200 г вареной несоленой говядины, 2 яйца вкрутую и салат из свежей капусты.

Двенадцатый день

  • Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба.
  • Обед: 200 г вареной или жареной рыбы с салатом из свежей капусты.
  • Ужин: 100 г вареной несоленой говядины и стакан кефира.

Тринадцатый день

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: 2 вареных яйца, вареная капуста и стакан томатного сока.
  • Ужин: 200 г вареной или жареной рыбы.

Четырнадцатый день

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: 200 г отварной или жареной рыбы, салат из свежей капусты.
  • Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира

При продолжительности диеты более 14 дней, начинается ломкость ногтей, выпадение волос, ухудшение цвета лица, сонливость, снижение реакции.

Ранее мы писали, помогают ли детокс-программы похудеть. 

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Теги: японская диета
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