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Помогают ли детокс-программы похудеть?

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Детокс-программы сейчас очень популярны .
Помогают ли детокс-программы похудеть?
Помогают ли детокс-программы похудеть?
pinterest.com

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Детокс-программы – это, как правило, краткосрочная диета, предназначенная для выведения токсинов из организма. Типичная диета детоксикации включает исключение твердой пищи и потребление соков и смузи из фруктов и овощей. Иногда детокс также включает в себя травы, чаи, добавки и очищение кишечника. 

Диетолог Наталия Макиенко  рассказала, когда детокс может быть полезным и как его проводить.

Когда детокс полезный:

  • Настоящий - только в стационаре, продолжительность от 4 недель. Но полезно это только по серьезный показаниям. Например, аутизм или онкология.
  • ”Бытовой” - называем Детоксом, а по сути это легкий день для «перезагрузки организма». Если это продуманная программа, в которой персонально подобраны продукты и присутствуют все группы, с преобладанием ощелачивщих.⠀

Помогают ли детокс-программы похудеть?
Помогают ли детокс-программы похудеть?
pinterest.com

Как провести детокс:

  • Безобидный, но не самый эффективный вариант - постный день. Но растительный белок должен присутствовать, как и жиры, углеводы, фрукты.
  • Заказать спец.программу в сервисе по доставке питания. Но важно выбирать, где заказать: продукты должны сочетаться, должны присутствовать все питательные вещества. В идеале - чтобы составили меню персонально под Вас.

Детокс противопоказан, если у вас есть:⠀

  • сахарный диабет – основное противопоказание! Ни в коем случае нельзя прибегать к соковому детоксу.⠀
  • симптомы мочекаменной болезни.⠀
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (в том числе гастрит и колит).⠀
  • заболевания сердечно-сосудистой системы.⠀
  • аллергия может быть на определённый ингредиент

Ранее мы писали, какие детокс диеты предпочитают звезды. 

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Теги: детокс, похудение
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