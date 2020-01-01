Помогают ли детокс-программы похудеть?
Детокс-программы сейчас очень популярны .
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Детокс-программы – это, как правило, краткосрочная диета, предназначенная для выведения токсинов из организма. Типичная диета детоксикации включает исключение твердой пищи и потребление соков и смузи из фруктов и овощей. Иногда детокс также включает в себя травы, чаи, добавки и очищение кишечника.
Диетолог Наталия Макиенко рассказала, когда детокс может быть полезным и как его проводить.
Когда детокс полезный:
- Настоящий - только в стационаре, продолжительность от 4 недель. Но полезно это только по серьезный показаниям. Например, аутизм или онкология.
- ”Бытовой” - называем Детоксом, а по сути это легкий день для «перезагрузки организма». Если это продуманная программа, в которой персонально подобраны продукты и присутствуют все группы, с преобладанием ощелачивщих.⠀
Как провести детокс:
- Безобидный, но не самый эффективный вариант - постный день. Но растительный белок должен присутствовать, как и жиры, углеводы, фрукты.
- Заказать спец.программу в сервисе по доставке питания. Но важно выбирать, где заказать: продукты должны сочетаться, должны присутствовать все питательные вещества. В идеале - чтобы составили меню персонально под Вас.
Детокс противопоказан, если у вас есть:⠀
- сахарный диабет – основное противопоказание! Ни в коем случае нельзя прибегать к соковому детоксу.⠀
- симптомы мочекаменной болезни.⠀
- заболевания желудочно-кишечного тракта (в том числе гастрит и колит).⠀
- заболевания сердечно-сосудистой системы.⠀
- аллергия может быть на определённый ингредиент
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