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Как не переедать на карантине: советы Аниты Луценко и психотерапевта

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Правила, которые помогут не набрать лишние килограммы на карантине.
Как не переедать на карантине: советы Аниты Луценко и психотерапевта
Как не переедать на карантине: советы Аниты Луценко и психотерапевта
instagram.com/anitasporty

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Миллионы людей во всем мире сейчас сидят на карантине и ежедневно каждый придумывает все новые занятия, чтобы не скучать. Но есть то, что объединяет большинство, – походы к холодильнику. Почему во время самоизоляции у нас появляется нечеловеческое желание есть и как с этим бороться, чтобы потом влезть в любимые джинсы, – рассказали эксперты в программе “Вікна-новини“ на СТБ.

“Создается иллюзия, что когда желудок полный, то он в безопасности и ему становится спокойно. Но пища переваривается, а напряжение начинает расти, потому что проблема не решилась“, – объясняет причину постоянного голода на карантине психотерапевт Мария Фабричева.

Как не переедать на карантине
Как не переедать на карантине
пресс-служба

Эксперт отмечает, что причиной что-то пожевать может быть и обычная скука, а также желание “заесть“ свои чувства, если вы нервничаете или злитесь. Но прежде следует выяснить, почему к холодильнику вы бегаете чаще обычного.

Психотерапевт советует заместить постоянный прием пищи чем-то полезным: “Кто-то устраивает себе внутренний челлендж: подошел к холодильнику – 10 раз присел. В идеале, чтобы каждый подобрал что-то для себя. Выпить воды, поприседать или найти свой вариант“.

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Ведущая проекта СТБ “Зважені та щасливі“, фитнес-тренер Анита Луценко отмечает, что единственной универсальной диеты для всех не существует, но есть правила, которые помогут не набрать лишние килограммы и сохранить здоровье.

“Разделите свои приемы пищи на основные. Это могут быть завтрак, обед и ужин и между ними можно поставить два перекуса: яблоко, орешки, кефир. Уменьшите в своем рационе количество колбас, сосисок, майонеза. Меньше используйте подсолнечное масло. Ежьте белок: рыбу, мясо, творог. Не забывайте пить воду. Также следует уменьшить количество сладкого“ – рекомендует Анита.

Как не переедать на карантине
Как не переедать на карантине
пресс-служба

Но чтобы влезть в любимые джинсы после карантина, самой только диеты, увы, недостаточно. И сейчас уже не сработает отмазка, что у вас нет времени на тренировки. Ваше здоровье – на вашей совести!

Ранее мы назвали пищевые привычки, которые могут навредить здоровью.

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Теги: Питание на карантине, Анита Луценко
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Источник: Ivona bigmir)net

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