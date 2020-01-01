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Овощная диета: что следует знать

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Процесс похудения всегда не простой и не быстрый.
Овощная диета: что следует знать
Овощная диета: что следует знать
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Говорят, летом проще похудеть. Ведь именно в этот период можно насытить свой организм всеми необходимыми витаминами, которые содержаться в овощах. Сегодня поговорим об овощной диете, которая поможет похудеть. 

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что данная диета очень проста: чередование обычного дня питания с овощным днём.
В овощной день разрешается есть только овощи свежие/тушёные/вареные/запечённые по 5-6 раз в день. В данный день используйте небольшое количество масла, совсем откажитесь от соли, соевого соуса

Овощи можно есть сколько пожелаете, но старайтесь не более 600 грамм за прием, чтобы избежать чувства тяжести в желудке. От картофеля следует отказаться в пользу менее крахмалистых овощей.

Овощная диета: что следует знать
Овощная диета: что следует знать
pinterest.com

Удачны будут салаты со свеклой, кабачками, капустой брокколи и цветной, брюссельской
Морковь лучше употреблять с растительным маслом, чтобы организм получил большее количество каротина
Данная диета позволит улучшить пищеварение, состояние кожи, и конечно способствует снижению веса.

Но не забывайте в обычные дни не стоит есть фаст-фуд, продукты быстрого приготовление, продукты, состав которых более, чем 6 ингредиентов. Откажитесь от выпечки и сладостей, их можно заменить на порцию фруктов. Не пересаливайте пищу. Откажитесь от фритюра.

Интересно знать:
Включение в рацион при планировании беременности овощей снижает риск преждевременных родов.
Австралийские исследователи проанализировали рацион питания 3500 женщин. Было установлено, что регулярное употребление женщинами при планировании беременности в пищу моркови, картофеля, зеленой фасоли, капусты, брокколи, тыквы снижает риск преждевременных родов.
Эти овощи богаты антиоксидантами и микроэлементами, которые играют значительную роль в снижении риска неблагоприятных исходов родов. Для правильного формирования плаценты и развития плода, подчеркивают исследователи, в организме женщины должны быть “запасены“ железо и кальций, причем пополнять запасы нужно еще до предполагаемого зачатия. Корректировать диету после зачатия может быть слишком поздно, поскольку важные этапы формирования плода происходят в первом триместре.Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Ранее мы писали о японской диете. 

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Теги: овощная диета
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