Узнайте, как с помощью питания вывести из организма радиоактивные вещества.

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Пожары в Чернобыле - повод вспомнить ряд продуктов, которые полезны как сами по себе, так и в борьбе с радионуклидами.

Кальций

Согласно публикациям медицинского журнала Новой Англии, кальций может предотвратить развитие раковых клеток. Он также защищает от стронция 90 и других радиоизотопов. Кальций содержится в таких продуктах, как мандаль, чеснок, сардины, брокколи, оливковое масло.

Витамин А или бета-каротин

Этот витамин вырабатывает антитела, поддерживает и защищает слизистые оболочки и защищает вилочковую железу, главную железу иммунной системы. Он помогает предотвратить образование опухоли и рака. Витамин А есть в авокадо, говядине, жирной рыбе, яблоках, брокколи.



Чем вывести радиацию из организма Pinterest

Коэнзим Q10

Коэнзим Q 10 - это соединение, производимое организмом человека и хранимое в митохондриях клеток. Митохондрии отвечают за производство энергии, а также защищают клетки от окислительного повреждения и болезнетворных бактерий или вирусов. Следует в рацион добавить сардины, говядину, курицу, орехи, шпинат, цельнозерновые продукты.

Витамин Е

Витамин Е нейтрализует вредные свободные радикалы и защищает тонкие мембраны. Много витамина Е содержится в шпинате, растительном масле, орехах, авокадо, спарже, креветках.

Продукты, содержащие хлорофилл

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Хлорофилл замедляет рост бактерий, выводит из организма тяжелые металлы, ускоряет заживление ран, очищает печень и другие органы, удаляет гнилостные бактерии из толстой кишки, подавляют радиацию и метаболическую активацию многих канцерогенов. Во многих исследованиях сообщалось о защитном действии хлорофилла на облученных животных.

Ранее мы писали о полезных свойствах шпината.